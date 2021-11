España ha vivido una continua revolución política desde que comenzase la década. Año tras año, nuestros candidatos a gobernantes se han adaptado a un nuevo tono, intentando captar al mayor número de votantes de un modo diferente. Sin embargo, lo que muchos no podían esperarse es que Ana Milán fue tentada para formar parte de las filas de un partido, pero... ¿Cuál es y por qué declinó esa oferta?

Ana Milán, en 'La Roca'

Durante la tarde del domingo 31 de octubre, la actriz tomó asiento en 'La Roca' para hacer su particular análisis de la actualidad, pero también de la exitosa 'ByAnaMilán', cuando hizo una aclaración en tono de broma: "Yo no quiero ser presidenta, quiero ser alcaldesa". En ese momento, Nuria Roca quiso conocer si le "habían echado" el lazo desde alguna formación, a lo que su interlocutora respondió con un sentenciatiorio "sí".

"Políticamente me lo han echado y me parecería una irresponsabilidad aceptarlo. Hay que estar muy preparado para ello, otra cosa es que no lo estén", aseveró contundentemente. Después de afirmar que ella no sentía preparada para algo así en aquel momento, la valenciana quiso conocer cuál era el partido político en cuestión. A pesar de su insistencia, Ana Milán se negó en rotundo a contestar... hasta dos segundos después.

Aunque no quiso revelar cómo se produjo esa propuesta, sí que encaminó sus palabras a que todo el mundo supiese de dónde había venido. "Sí, prometía ser centro, sí", confirmó. Entre risas cómplices, Milán se dirigió a la presentadora y el público: "¡Ya lo sabéis todo!", finalizó. Como era de esperar, las redes comenzaron a hacer sus cábalas, pero el nombre que más se acercaba a lo expuesto era "Ciudadanos", según algunos tuiteros.