Ana Pastor y su inesperada alusión a "Al rojo vivo" en la pregunta sobre sexo de 'La resistencia'

'La resistencia' recibió la noche del jueves 23 de mayo la visita de la periodista y presentadora Ana Pastor. Una ocasión en la que David Broncano aprovechó para conocerla mejor y en la que también lanzó dos de sus preguntas "insignia" en sus entrevistas: cuánto dinero tenía y cuánto había follado en el último mes. Dos cuestiones que no sorprendieron a la periodista, quien incluso bromeó con que no veía el programa.

Ana Pastor y David Broncano en 'La resistencia'

"Y has ido innovando, además, porque al principio solo hacías una de ellas", señaló la invitada. "Mira, de hecho voy a innovar más y te voy a cambiar estas dos por: ¿a quién vas a votar este fin de semana?", declaró el presentador, provocando la risa y el aplauso de Pastor y del público. "Te voy a contestar a las tres y lo haré como uno de tus invitados", lanzó la periodista, con picardía. "No crees expectación para ahora hacer truquis", la instó Broncano, ante lo que su invitada matizó que se trataba de "Federer".

"Ah... que a Federer no le has hecho nunca esas preguntas. Y esto es de primero de periodismo, Broncano. No puedes tratar a unos de una manera y a otros de otra", bromeó Pastor, ante el silencio del presentador, que acabó reconociendo que no había formulado esas preguntas al tenista. "Fue por dos motivos: uno, porque con Federer teníamos tres preguntas con un señor mazado detrás de mí; y segundo, estás hablando de tratar a todos iguales, si lo fuerais", respondió Broncano, que alabó la "estratagema" que había tratado de emplear para esquivar sus preguntas.

Sexo "al rojo vivo"

Ante la pregunta sobre cuánto dinero tenía en el banco, Ana Pastor confesó que "todo lo que tenía ahorrado", "que no era mucho", estaba invertido en Newtral, productora de 'El objetivo' que ella misma creó. "Para pagar nóminas de 59 personas", aclaró la presentadora, que también llegó a admitir que "había estado mucho tiempo sin votar", pero que "en las últimas elecciones" sí que lo había hecho. No obstante, la cuestión sobre a quién votaría el 26 de mayo quedó sin una respuesta concreta.

En cuanto al sexo, Pastor dio una inesperada contestación, que sorprendió gratamente tanto a David Broncano como al público. "¿Tú ves un programa que se emite por las mañanas en laSexta?", lanzó la invitada, ante el que el humorista apuntó a 'Al rojo vivo'. "¿Te dice algo el nombre?", bromeó la periodista. "No me esperaba semejante giro cómico. ¿Tu respuesta a '¿cuántas veces has follado en el último mes?' es 'Al rojo vivo?", respondió el humorista, entre risas.