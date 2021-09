Ana Peleteiro explica sin tapujos sus declaraciones sobre ser negra y no de color

El martes 7 de septiembre, Ana Peleteiro visitó el plató de 'El hormiguero' para contar su experiencia en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en los que participó. La medallista olímpica ha querido hacer frente a las polémicas declaraciones en las que afirmó que "no somos de color, somos negros", tras un comentario de su amigo, el atleta Ray Zapata.

Pablo Motos y Ana Peleteiro en 'El hormiguero'

La deportista ha reconocido que no se ha pronunciado antes por temor a que sus declaraciones quitasen protagonismo a su medalla de bronce. "No fue politizar absolutamente nada. Yo soy todo lo contrario, porque todos mis éxitos se han hecho virales. La gente me siente española, porque soy española", y añadía: "Nunca he sentido un desprecio por ser negra".

Además, la gallega ha querido zanjar la polémica y quitarle "hierro al asunto": "Por ser diferente, parece que no eres bueno. La diferencia nos enriquece", ha aclarado en directo. Así, durante su entrevista con Pablo Motos, Peleteiro ha querido incidir en la importancia de ver más allá de nuestras fronteras y quedarnos con lo bueno de otros países. "Francia o Italia nos comen en resultados deportivos. A ellos les da igual, solo les importa que la persona sea de su país y punto".

Educando a lo pequeños

Tras llegar de su aventura olímpica, ha desvelado que hizo una prueba con su sobrino para saber si su premisa estaba calando en la gente: "Le pregunté de qué color soy y cuando me dijo que negra vi que algo estaba cambiando por fin. Se me educó como que el que alguien dijera que eras negro, era ofenderlo". También ha compartido con los espectadores del programa de Antena 3 la lucha de su madre durante su niñez: "Mi madre luchó toda mi infancia para hacerme entender que ser negra no era malo. Eso era normal en mi casa. Y si los pequeños lo ven normal es porque en mi familia se está haciendo bien", ha añadido.