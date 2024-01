Por Daniel Parra |

El pasado miércoles 24 de enero, Toñi Moreno y Juan Carlos González contaron con Bella, una influencer estadounidense que vive en Andalucía, como invitada en su programa de Canal Sur 'Hoy en día'. La presentadora del espacio lanzó unos comentarios muy polémicos hacia la tiktoker, a la que le preguntó si había usado algún filtro en la red social después de verla en directo en la videollamada, ya que, según ella, en los vídeos "está mucho más delgada". "¿O son las lentejas con chorizo, que te has metido muchos platos?", preguntó Moreno a la entrevistada, que en ese momento reaccionó riéndose, pero que después criticó entre lágrimas las palabras de la presentadora en su cuenta de TikTok.

Bella, Toñi Moreno y Juan Carlos González en 'Hoy en día'

, afirmó Bella en un vídeo que cuenta con más de dos millones de visualizaciones. La influencer aseguró que ha estado "luchando contra trastornos de alimentación y depresión" toda su vida, y que. La presentadora ha pedido perdón en la mañana del jueves 25 de enero en su cuenta de X, antiguo Twitter:

"Fue un comentario desafortunado, y no me expresé bien. Siento haberle hecho daño y por supuesto no hubo intención", insiste la presentadora de 'Plan de tarde' en La 1. Además, ha querido negar las acusaciones de gordofobia que varios usuarios de la red social hicieron tras la polémica: "Soy la misma que defendió a una chica atacada por sobrepeso en 'Gente Maravillosa'". La situación a la que hace mención la presentadora tuvo lugar en julio de 2023, cuando el programa de Televisión Canaria la grabó en una cámara oculta y defendió que una mujer pudiera entrenar en un gimnasio en el que se la estaba discriminando.

Como no pudo ser de otra manera , ayer le pedí disculpas personales a Bella. Fue un comentario desafortunado, y no me expresé bien. Siento haberle hecho daño ,y por supuesto no hubo intención. Soy la misma que defendió a una chica atacada por sobrepeso en GM. — Toñi Moreno (@tmorenomorales) January 25, 2024

Bella acepta las disculpas de Toñi Moreno

Bella ha subido recientemente un nuevo vídeo a su cuenta de TikTok en el que agradece las muestras de apoyo y confirma que acepta las disculpas de Toñi Moreno: "Quiero dejar claro que esta tarde he hablado con Toñi por privado, ella me ha pedido disculpas muy sinceras, con un gran corazón como ella tiene". Además, la influencer asegura que su percepción sobre la presentadora "no ha cambiado": "Espero que para vosotros tampoco". "Por favor, que no normalicemos comentarios sobre los físicos de los demás", concluye.