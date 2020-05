Isabel Díaz Ayuso se defiende de la polémica de IFEMA en 'AR': "Usan la foto como contrarréplica al 8M"

La presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso ha estado en el foco de la polémica en los últimos días por diversos motivos relacionados con la gestión de la crisis del coronavirus COVID-19 y por ello, la política ha querido responder en una entrevista en directo con Ana Rosa Quintana durante la emisión de 'El programa de Ana Rosa' este lunes 4 de mayo. La popular se ha mostrado completamente contraria a que se produzca una nueva prórroga del Estado de Alarma que se vota este mismo miércoles 6 de mayo y es que considera que "hay regulación suficiente para ir conteniendo la evolución de la pandemia". Además, ha avanzado que "en la Comunidad de Madrid hay planes paralelos a los del Gobierno para cuando se produzcan nuevos repuntes de la epidemia" y es que tiene claro que los habrá. "Es evidente porque estamos saliendo a la calle, pero lo importante ahora es que cuando se produzca, sea de forma contenida", ha añadido.

Ana Rosa Quintana e Isabel Díaz Ayuso

Paralelamente, la política se ha mostrado especialmente preocupada por algunas de las imágenes que hemos visto en los últimos días, en las que se apreciaban incluso fiestas organizadas en las calle tras el inicio de la desescalada. "Las escenas que hemos visto denotan que hay mucha confianza (...) es importante que el ciudadano tenga claro que todavía hay mucho riesgo, el virus sigue ahí", ha afirmado Ayuso, añadiendo que es vital que haya todo tipo de precauciones ahora: "Los mayores si salen tiene que ser con estrictas medidas de seguridad porque si esto vuelve, volverá a cebarse con ellos". Por ello, se ha mostrado a favor que el uso de la mascarilla sea habitual, más allá del transporte público, donde ya es obligatorio. "Hay que concienciar y obligar en según qué recintos (...) por ejemplo, en un supermercado te pueden toser y contagiarte", ha afirmado.

Ayuso además se ha mostrado especialmente preocupada por el estado económico de la Comunidad que lidera, la que considera "el motor de este país", por ello tiene claro que hay que trabajar para reactivar todos los sectores posibles. "Imagínese que tenemos un millón de parados en la Comunidad de Madrid (...) acabaríamos teniendo un problema de orden público (...) es inviable tener la comunidad autónoma que es motor de este país parada (...) Madrid podrá protegerse pero debe reactivarse". Por ello ha reincidido en que es el momento de que no se prorroge más el Estado de Alarma propuesto por el Partido Socialista. Un partido contra el que Ayuso se ha mostrado implacable, negándose a llevar a cabo cualquier tipo de pacto con ellos. "Yo no voy a pactar con el desastre (...) ahora necesitamos llevar la dirección contraria (...) con un PSOE que lo primero que quiere hacer es llevarnos a los tribunales (...) que está politizando el dolor... pues no. El politiqueo en esto no me gusta".

Isabel Díaz Ayuso en 'El programa de Ana Rosa'

¿Se prescindirá de sanitarios?

Otra de las polémicas que ha rodeado a Ayuso en los últimos días es que el Gobierno de la Comunidad de Madrid no ha querido garantizar la renovación de los sanitarios que se sumaron al equipo de cara a afrontar la crisis del coronavirus. A día de hoy existen 8.620 contratos que finalizarán en mayo y junio y que posiblemente no serán renovados. Ayuso se ha mostrado molesta porque considera que el anunciar ya una renovación sería la respuesta a "la presión de algunos partidos" y tiene claro que "si hay nuevos picos sí se va a reforzar el sistema de salud madrileño", mostrándose segura que "no quiero dejar de contar con nadie en estos equipo (...) no tengo pensado de dejar de contratar a ni una sola persona (...) pero es una medida de la que no hemos hablado todavía".

Por último, Ayuso ha respondido también a las críticas respecto al acto de cierre del hospital de campaña de IFEMA al que fueron invitadas decenas de personas y donde, a juzgar por las imágenes emitidas en todas las cadenas de televisión, no se respetaron las distancias de seguridad exigidas. "Este fue un evento que yo convoqué, se organizó para que se mantuviesen las distancias de seguridad (...) pero es verdad que no debí invitar a tantas personas. El problema fue que al llegar a IFEMA, había sanitarios, bomberos y compañeros que querían estar allí (...) yo no les convoqué pero no era nadie para decirles que no debían estar allí (...) nos dejamos llevar por la alegría", ha afirmado Ayuso, cargando después contra la Delegación de Gobierno, que ya investiga el hecho. "Demuestran la poca voluntad de pacto que tienen en Madrid (...) no dejaré que se empañe el éxito de IFEMA y usen la foto como contrarréplica al 8M", ha concluido.