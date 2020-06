Ana Torroja recuerda el estrepitoso fracaso del negocio que abrió tras triunfar con Mecano: "Un berenjenal"

'El Hormiguero' encara su última semana de confinamiento y se dispone a despedir su edición 'Quédate en casa'. Este miércoles Pablo Motos entrevistó vía videollamada a Ana Torroja, que se encuentra en México y repasó cómo ha vivido allí la cuarentena. Además de presentar su nuevo single "Cuando tú me bailas", repasó una anécdota empresarial que compaginó hace muchos años con Mecano.

El grupo acababa de comenzar su andadura musical cuando a Ana Torroja se le ocurrió abrir un restaurante llamado Don Huevón. "Me he metido en diferentes berenjenales de los cuales no siempre he salido airosa, y el Don Huevón fue uno de ellos", explicó ante las preguntas del presentador, reconociendo que era muy complicado compaginar el negocio con Mecano.

Don Huevón era un restaurante en el que solo se servían tortillas y derivados del huevo, una idea original que, sin embargo, no acabó en éxito. "Era un restaurante solo dedicado a huevos y funcionó un ratito pero nada más", rememoró la cantante, que reconoció que "es muy sacrificado tener un restaurante y yo no servía para eso". Aclaró, eso sí, que ella no cocinaba: "No cocinaba yo pero tenía que estar allí porque la gente quiere verte y todo eso".

Omar Montes, el primer invitado con público

'El Hormiguero' se prepara para regresar a la normalidad al mismo ritmo que el resto del país. El access de Antena 3 recupera su público en plató el lunes 22 de junio, siendo uno de los primeros programas de televisión en hacerlo. Lo hará, eso sí, con un porcentaje de asistencia menor al habitual. Omar Montes será el invitado encargado de abrir esta nueva etapa, tal y como informa Ecoteuve. El artista tendrá en las gradas a unos testigos de excepción, ya que ese primer día se han reservado para el colectivo de sanitarios que ha estado luchando como héroes durante la crisis del coronavirus.