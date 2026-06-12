Anabel Pantoja y Ana Santiago serán las "consejeras del amor" en 'Amor... o lo que surja'

Por Fidel Conejero |

Telecinco continúa dando forma a 'Amor... ¡O lo que surja!', su nuevo programa de citas presentado por Carlos Lozano. Ahora la cadena ha confirmado que Anabel Pantoja y Ana Santiago formarán parte del formato como las denominadas "Consejeras del amor", encargadas de comentar las citas, ofrecer su punto de vista sobre los participantes y aconsejarles durante su búsqueda sentimental.

Mientras que Anabel Pantoja, sobrina de Isabel Pantoja e influencer, es uno de los rostros más conocidos del universo Mediaset, Ana Santiago saltó a la fama gracias a su participación en la primera edición de 'Casados a primera vista', donde protagonizó una de las historias de amor más recordadas del programa. Su papel será analizar las diferentes citas que se desarrollen en el espacio y aportar su experiencia a los participantes, que acudirán al programa con el objetivo de encontrar pareja.

Uno de los aspectos más destacados de 'Amor... ¡O lo que surja!' es que no estará centrado exclusivamente en jóvenes solteros y solteras, como ocurría en otros formatos de citas televisivos como 'Mujeres y hombres y viceversa'. El programa reunirá a personas de edades muy diferentes, reflejando situaciones sentimentales y vitales muy diversas.

Carlos Lozano, presentador de 'Amor... o lo que surja'

Elvira y Francisco, de 47 y 59 años, los primeros participantes

Entre los participantes que ya han trascendido y que se pueden ver en la página web del programa se encuentra Elvira, una empresaria madrileña de 47 años y madre de dos hijos, que busca una pareja detallista, divertida y capaz de seguir su activo ritmo de vida. También participará Francisco, gestor de fondos de 59 años, que asegura estar buscando una mujer deportista, no fumadora y sin hijos pequeños.

Con esta propuesta, Telecinco se distancia de los modelos tradicionales de dating orientados principalmente a personas de un perfil joven y apuesta por un formato más amplio, en el que tendrán cabida hombres y mujeres en distintas etapas de su vida y con expectativas sentimentales muy diferentes.

La cadena todavía no ha anunciado la fecha de estreno de 'Amor... ¡O lo que surja!', aunque su llegada a las tardes de Telecinco se producirá en breve como una de las nuevas apuestas de entretenimiento de Mediaset para la temporada de verano.