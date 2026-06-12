Anabel Pantoja y Ana Santiago serán las "consejeras del amor" en 'Amor... o lo que surja'

Telecinco continúa dando forma a 'Amor... ¡O lo que surja!', su nuevo programa de citas presentado por Carlos Lozano. Ahora la cadena ha confirmado que Anabel Pantoja y Ana Santiago formarán parte del formato como las denominadas "Consejeras del amor", encargadas de comentar las citas, ofrecer su punto de vista sobre los participantes y aconsejarles durante su búsqueda sentimental.
Mientras que Anabel Pantoja, sobrina de Isabel Pantoja e influencer, es uno de los rostros más conocidos del universo Mediaset, Ana Santiago saltó a la fama gracias a su participación en la primera edición de 'Casados a primera vista', donde protagonizó una de las historias de amor más recordadas del programa. Su papel será analizar las diferentes citas que se desarrollen en el espacio y aportar su experiencia a los participantes, que acudirán al programa con el objetivo de encontrar pareja.
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Uno de los aspectos más destacados de 'Amor... ¡O lo que surja!' es que no estará centrado exclusivamente en jóvenes solteros y solteras, como ocurría en otros formatos de citas televisivos como 'Mujeres y hombres y viceversa'. El programa reunirá a personas de edades muy diferentes, reflejando situaciones sentimentales y vitales muy diversas.
Elvira y Francisco, de 47 y 59 años, los primeros participantes
Entre los participantes que ya han trascendido y que se pueden ver en la página web del programa se encuentra Elvira, una empresaria madrileña de 47 años y madre de dos hijos, que busca una pareja detallista, divertida y capaz de seguir su activo ritmo de vida. También participará Francisco, gestor de fondos de 59 años, que asegura estar buscando una mujer deportista, no fumadora y sin hijos pequeños.
Con esta propuesta, Telecinco se distancia de los modelos tradicionales de dating orientados principalmente a personas de un perfil joven y apuesta por un formato más amplio, en el que tendrán cabida hombres y mujeres en distintas etapas de su vida y con expectativas sentimentales muy diferentes.
La cadena todavía no ha anunciado la fecha de estreno de 'Amor... ¡O lo que surja!', aunque su llegada a las tardes de Telecinco se producirá en breve como una de las nuevas apuestas de entretenimiento de Mediaset para la temporada de verano.