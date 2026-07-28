El 'Grand Prix' lidera la noche con un 16% y Paul Newman da la sorpresa en La 2 con un 7,1%

Audiencias Lunes 27 de Julio de 2026
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El regreso de 'Grand Prix', tras el parón por las celebraciones de la victoria de España en el Mundial 2026, recupera el liderazgo de la noche del lunes con un 16% de cuota de pantalla y más de 1,2 millones de espectadores. El concurso de La 1 apenas cede ocho décimas respecto a su anterior entrega.
En segunda posición se sitúa Antena 3 con 'En tierra lejana', que registra un 9,2% y mejora 1,1 puntos en comparación con hace una semana. Completa el podio 'Universo Calleja', que firma un 7,4% en Telecinco y pierde cuatro décimas respecto al lunes anterior.
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A continuación, la película "El largo y cálido verano", protagonizada por Paul Newman, da la sorpresa al reunir a más de 600.000 seguidores y alcanzar un 7,1%, imponiéndose tanto a "Señor, dame paciencia" en laSexta, que se queda con un 5,5%, como a 'El mago del vino' en Cuatro, que marca un 3,4% y queda como última opción del prime time.
Prime time
Grand Prix: presenta1.107.000 11,6%
Grand Prix1.284.000 16,0%
Trivial Pursuit422.000 4,9%
Cifras y letras547.000 5,7%
Cine clásico 606.000 7,1%
El hormiguero 20 años juntos 867.000 8,9%
En tierra lejana717.000 9,2%
First Dates410.000 4,7%
Viajeros Cuatro 487.000 5,0%
El mago del vino231.000 3,4%
First Dates: summer797.000 8,3%
Universo Calleja489.000 7,4%
La Sexta clave368.000 4,4%
El intermedio: the very best424.000 4,4%
El taquillazo 394.000 5,5%
Late night
Grand Prix: presenta319.000 8,1%
Grand Prix125.000 5,1%
Cine 158.000 4,2%
Metrópolis 36.000 1,9%
En tierra lejana220.000 6,7%
Sportium Game Show60.000 3,4%
En el punto de mira 99.000 3,1%
En el punto de mira 77.000 3,4%
Sportium Game Show44.000 2,6%
Planeta Calleja 240.000 8,0%
Gran Madrid Show67.000 3,3%
Cine 138.000 5,1%
Sobremesa y tarde
Directo al grano1.055.000 12,8%
Valle Salvaje742.000 10,0%
La promesa839.000 12,0%
Malas lenguas817.000 12,1%
Aquí la Tierra853.000 11,4%
Saber y ganar615.000 7,0%
Grandes documentales329.000 4,1%
Serengueti 3 328.000 4,0%
Lugares extraordinarios del mundo 332.000 4,3%
Malas lenguas629.000 8,7%
Carreteras extremas 179.000 2,7%
Jeopardy172.000 2,4%
Sueños de libertad1.158.000 13,8%
Yas verano681.000 9,4%
Pasapalabra1.315.000 17,7%
Todo es mentira: summer tem526.000 6,5%
Lo sabe no lo sabe333.000 4,8%
Amor...¡o lo que surja!446.000 5,3%
El verano se mueve499.000 6,4%
¡De lunes a viernes!542.000 7,8%
¡Allá tú!739.000 10,2%
Zapeando560.000 6,7%
Más vale tarde de verano413.000 5,7%
Mañana
La hora de La 1389.000 22,6%
Mañaneros 360563.000 19,1%
Mañaneros 360904.000 12,4%
Jardines con historia 21.000 2,5%
Australia indómita16.000 1,4%
Pueblo de Dios 11.000 0,8%
El señor de los bosques 23.000 1,3%
El señor de los bosques 32.000 1,7%
El señor de los bosques 45.000 2,2%
Rutas bizarras 51.000 2,3%
Las rutas dAmbrosio 56.000 2,3%
Curro Jiménez 114.000 3,3%
El cazador155.000 2,7%
El cazador242.000 2,9%
Espejo público verano287.000 12,1%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano 701.000 14,5%
La ruleta de la suerte1.389.000 20,1%
Love Shopping TV1.000 0,2%
¡Toma salami! 14.000 1,5%
Alerta Cobra 14.000 1,2%
Alerta Cobra 18.000 1,1%
Alerta Cobra 21.000 1,1%
En boca de todos243.000 8,2%
La mirada crítica182.000 9,9%
Vamos a ver verano241.000 8,9%
El precio justo494.000 7,9%
Equipo de investigación 13.000 1,7%
Equipo de investigación 27.000 2,3%
Aruser@s fresh161.000 8,5%
Al rojo vivo238.000 6,9%
Informativos
En la sobremesa del lunes, el dato más llamativo es el desplome de 'Telediario 1': de un 25,2% hace siete días cae hasta el 15,4% de este lunes, casi diez puntos menos, aunque mantiene el liderazgo de franja. 'Antena 3 noticias 1', en cambio, sube casi dos puntos respecto al mismo lunes de la semana pasada, del 20,2% al 22,1%, y recorta distancias con La 1 de forma notable. 'Informativos Telecinco 15:00' es la otra cara positiva del día: sube casi dos puntos, del 7,5% al 9,4%, mientras 'Noticias Cuatro 1' retrocede casi dos puntos, del 9,5% al 7,6%.
En la noche, el movimiento más destacado es el de 'laSexta noticias 20h', que sube 2,4 puntos respecto al lunes anterior, del 5,1% al 7,5%. 'Antena 3 noticias 2' también mejora, pasando del 14,6% al 18,2%, un avance de más de tres puntos que refuerza su posición como líder de la noche. 'Informativos Telecinco 21:00' se mantiene prácticamente estable, con una subida mínima del 6,2% al 7,6%, mientras 'Noticias Cuatro 2' pierde medio punto y queda en un discreto 4,7%.
Telediario matinal240.000 28,0%
Informativo territorial 1963.000 16,1%
Telediario 11.361.000 15,4%
Informativo territorial 21.264.000 14,1%
Telediario 21.266.000 14,7%
Noticias de la mañana152.000 13,2%
Antena 3 noticias 11.971.000 22,1%
Antena 3 noticias 21.579.000 18,2%
Deportes 21.413.000 15,6%
Noticias Cuatro 1501.000 7,6%
El desmarque Cuatro 1406.000 4,7%
Noticias Cuatro 2331.000 4,7%
El matinal32.000 4,9%
El matinal66.000 7,2%
El matinal85.000 6,8%
Informativos Telecinco 15:00837.000 9,4%
Informativos Telecinco 21:00647.000 7,6%
laSexta noticias 14h566.000 7,7%
laSexta noticias: jugones448.000 4,9%
laSexta noticias 20h533.000 7,5%