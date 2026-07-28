El 'Grand Prix' lidera la noche con un 16% y Paul Newman da la sorpresa en La 2 con un 7,1%

Por Redacción |

El regreso de 'Grand Prix', tras el parón por las celebraciones de la victoria de España en el Mundial 2026, recupera el liderazgo de la noche del lunes con un 16% de cuota de pantalla y más de 1,2 millones de espectadores. El concurso de La 1 apenas cede ocho décimas respecto a su anterior entrega.

En segunda posición se sitúa Antena 3 con 'En tierra lejana', que registra un 9,2% y mejora 1,1 puntos en comparación con hace una semana. Completa el podio 'Universo Calleja', que firma un 7,4% en Telecinco y pierde cuatro décimas respecto al lunes anterior.

A continuación, la película "El largo y cálido verano", protagonizada por Paul Newman, da la sorpresa al reunir a más de 600.000 seguidores y alcanzar un 7,1%, imponiéndose tanto a "Señor, dame paciencia" en laSexta, que se queda con un 5,5%, como a 'El mago del vino' en Cuatro, que marca un 3,4% y queda como última opción del prime time.

Prime time

La 1

Grand Prix: presenta1.107.000 11,6% Grand Prix1.284.000 16,0%

La 2

Trivial Pursuit422.000 4,9% Cifras y letras547.000 5,7% Cine clásico El largo y cálido verano 606.000 7,1%

Antena 3

El hormiguero 20 años juntos Belén Rueda-Belén Ecija 867.000 8,9% En tierra lejana717.000 9,2%

Cuatro

First Dates410.000 4,7% Viajeros Cuatro Sur de Mallorca 487.000 5,0% El mago del vino231.000 3,4%

Telecinco

First Dates: summer797.000 8,3% Universo Calleja489.000 7,4%

laSexta

La Sexta clave368.000 4,4% El intermedio: the very best424.000 4,4% El taquillazo Señor, dame paciencia 394.000 5,5%

Late night

La 1

Grand Prix: presenta319.000 8,1% Grand Prix125.000 5,1%

La 2

Cine Gernika 158.000 4,2% Metrópolis Diana Larrea 36.000 1,9%

Antena 3

En tierra lejana220.000 6,7% Sportium Game Show60.000 3,4%

Cuatro

En el punto de mira Denominaciones de origen 99.000 3,1% En el punto de mira Robo de jamón 77.000 3,4% Sportium Game Show44.000 2,6%

Telecinco

Planeta Calleja Silvia Abril-Toni Acosta 240.000 8,0% Gran Madrid Show67.000 3,3%

laSexta

Cine Tres metros sobre el cielo 138.000 5,1%

Sobremesa y tarde

La 1

Directo al grano1.055.000 12,8% Valle Salvaje742.000 10,0% La promesa839.000 12,0% Malas lenguas817.000 12,1% Aquí la Tierra853.000 11,4%

La 2

Saber y ganar615.000 7,0% Grandes documentales329.000 4,1% Serengueti 3 Refugio 328.000 4,0% Lugares extraordinarios del mundo Los Andes 332.000 4,3% Malas lenguas629.000 8,7% Carreteras extremas La frontera entre civilización y barbarie 179.000 2,7% Jeopardy172.000 2,4%

Antena 3

Sueños de libertad1.158.000 13,8% Yas verano681.000 9,4% Pasapalabra1.315.000 17,7%

Cuatro

Todo es mentira: summer tem526.000 6,5% Lo sabe no lo sabe333.000 4,8%

Telecinco

Amor...¡o lo que surja!446.000 5,3% El verano se mueve499.000 6,4% ¡De lunes a viernes!542.000 7,8% ¡Allá tú!739.000 10,2%

laSexta

Zapeando560.000 6,7% Más vale tarde de verano413.000 5,7%

Mañana

La 1

La hora de La 1389.000 22,6% Mañaneros 360563.000 19,1% Mañaneros 360904.000 12,4%

La 2

Jardines con historia Medina Azahara, Alcázar de los Cristianos 21.000 2,5% Australia indómita16.000 1,4% Pueblo de Dios Mondragón, refugio para la esperanza 11.000 0,8% El señor de los bosques Alto Bernesga, León 23.000 1,3% El señor de los bosques Las Juntas de Iruelas, Ávila 32.000 1,7% El señor de los bosques Santa María de la Alameda, Madrid 45.000 2,2% Rutas bizarras El museo de las miniaturas y el parque de los troncosaurios 51.000 2,3% Las rutas dAmbrosio Illes Balears 56.000 2,3% Curro Jiménez El campeón de Almería 114.000 3,3% El cazador155.000 2,7% El cazador242.000 2,9%

Antena 3

Espejo público verano287.000 12,1% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Cabeza de lomo asada con hortalizas 701.000 14,5% La ruleta de la suerte1.389.000 20,1%

Cuatro

Love Shopping TV1.000 0,2% ¡Toma salami! Pekín Express 14.000 1,5% Alerta Cobra Caída libre 14.000 1,2% Alerta Cobra Dura escuela 18.000 1,1% Alerta Cobra Empieza el espectáculo para Paul 21.000 1,1% En boca de todos243.000 8,2%

Telecinco

La mirada crítica182.000 9,9% Vamos a ver verano241.000 8,9% El precio justo494.000 7,9%

laSexta

Equipo de investigación Turistificación 13.000 1,7% Equipo de investigación Turismofobia 27.000 2,3% Aruser@s fresh161.000 8,5% Al rojo vivo238.000 6,9%

Informativos

En la sobremesa del lunes, el dato más llamativo es el desplome de 'Telediario 1': de un 25,2% hace siete días cae hasta el 15,4% de este lunes, casi diez puntos menos, aunque mantiene el liderazgo de franja. 'Antena 3 noticias 1', en cambio, sube casi dos puntos respecto al mismo lunes de la semana pasada, del 20,2% al 22,1%, y recorta distancias con La 1 de forma notable. 'Informativos Telecinco 15:00' es la otra cara positiva del día: sube casi dos puntos, del 7,5% al 9,4%, mientras 'Noticias Cuatro 1' retrocede casi dos puntos, del 9,5% al 7,6%.

En la noche, el movimiento más destacado es el de 'laSexta noticias 20h', que sube 2,4 puntos respecto al lunes anterior, del 5,1% al 7,5%. 'Antena 3 noticias 2' también mejora, pasando del 14,6% al 18,2%, un avance de más de tres puntos que refuerza su posición como líder de la noche. 'Informativos Telecinco 21:00' se mantiene prácticamente estable, con una subida mínima del 6,2% al 7,6%, mientras 'Noticias Cuatro 2' pierde medio punto y queda en un discreto 4,7%.

La 1

Telediario matinal240.000 28,0% Informativo territorial 1963.000 16,1% Telediario 11.361.000 15,4% Informativo territorial 21.264.000 14,1% Telediario 21.266.000 14,7%

Antena 3

Noticias de la mañana152.000 13,2% Antena 3 noticias 11.971.000 22,1% Antena 3 noticias 21.579.000 18,2% Deportes 21.413.000 15,6%

Cuatro

Noticias Cuatro 1501.000 7,6% El desmarque Cuatro 1406.000 4,7% Noticias Cuatro 2331.000 4,7%

Telecinco

El matinal32.000 4,9% El matinal66.000 7,2% El matinal85.000 6,8% Informativos Telecinco 15:00837.000 9,4% Informativos Telecinco 21:00647.000 7,6%

laSexta

laSexta noticias 14h566.000 7,7% laSexta noticias: jugones448.000 4,9% laSexta noticias 20h533.000 7,5%

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