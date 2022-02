Ante las continuos rumores de una posible relación entre Alexia Rivas y Omar Sánchez, la joven quiso defenderse en el plató de 'Ya son las ocho'. Sin embargo, pronunció un comentario un poco desafortunado sobre su amigo: "No es Maluma, no me reporta nada", decía, comparando al surfero con el cantante.

Anabel Pantoja y Alexia Rivas

Estas palabras han servido para seguir alimentando su conflicto con Anabel Pantoja. La influencer ha salido en defensa de su expareja y ha atacado directamente a Rivas. "Por supuesto que no es Maluma ni ningún futbolista de los de tu clase social. Es un ser muchísimo más grande de lo que te pueda reportar", disparaba Pantoja.

Además, también se dirigió a Sánchez, al que mencionó directamente en la publicación: "Tener amigas para esto, mejor lejos. Desafortunado comentario clasista y asqueroso", se despachaba. ¿Se pronunciarán Alexia Rivas y Omar Sánchez ante las palabras de Anabel Pantoja?

"No se meta usted con gente que no está a su altura"

Para concluir su publicación, Anabel Pantoja mandó un último mensaje a Alexia Rivas. "Si una se cansa de que la nombren o la metan en medio, no se meta usted con gente que no esté a su altura o le reporte a llevarle a un 'Deluxe'", concluía. Y es que la colaboradora de 'Ya son las ocho' se sentó como invitada en Viernes deluxe' para contar su postura la noche del 25 de febrero de 2022, donde volvió a señalar que no está con Sánchez.