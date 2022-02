Alexia Rivas aclara su relación con Omar Sánchez tras los ataques de Anabel Pantoja

Telecinco emitió una nueva entrega del 'Deluxe' el viernes 25 de febrero de 2022 en un intento de solventar su decadencia en las audiencias. En ella, se contaba con una entrevista a Alexia Rivas. La colaboradora lleva varias semanas en el punto de mira desde que se la relacionó sentimentalmente con Omar Sánchez, expareja de Anabel Pantoja.

Alexia Rivas y Anabel Pantoja

A la vista estaba que esta supuesta relación no le hacía ninguna gracia a la colaboradora. Rivas desmintió que haya habido algo entre ellos y justificó sus viajes a Gran Canaria diciendo que lleva yendo desde hace 8 años y le encanta viajar allí por un chico canario con el que mantuvo una relación. La periodista quiso aclarar la cuestión acerca de Anabel Pantoja: "Tiene como un doble discurso que a mí no me ha gustado y así se lo he hecho saber a través de Omar, ella sabe que no tiene nada conmigo, sabe que Omar volvería con ella, pero luego dice cosas mías, critica mis extensiones... Entre mujeres no debemos tener este tipo de envidias. Sé que no le gusto, pero no entiendo el motivo", explicaba Rivas.

Con todo lo ocurrido, el resto de colaboradores del programa de La Fábrica de la Tele la acusaron de querer ganar protagonismo a través de una ruptura sentimental tan controvertida, algo que también negó. Rivas recordó que siempre ha dejado claro que lo suyo con Sánchez era una simple amistad. "Ella lo ha negado desde el primer día, pero lo que pasa es que no la habéis querido escuchar", comentaba Jorge Javier Vázquez para defenderla, destacando que a él siempre le ha gustado la periodista como colaboradora.

Alexia Rivas contra las cuerdas

Rivas ha sido catalogada de "aprovechada" durante estas últimas semanas y ha querido responder de manera tajante frente a estas acusaciones: "Podría contar muchas cosas de la relación entre Anabel y Omar, pero no lo he hecho. Sabía que Omar y Anabel estaban separados desde hace meses y nunca dije nada. Yo no soy una aprovechada. Podría contar muchas cosas y no las estoy contando". La colaboradora aseguró que esta situación no le está resultando nada fácil por todo lo que conlleva: "No lo estoy pasando bien. A la gente le puede parecer una tontería, pero a mí que me pongan la tercera en discordia, me trae unos recuerdos...", confirmó, refiriéndose a la controversia que vivió con Marta López y Alfonso Merlos.