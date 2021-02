Anabel Pantoja se defiende de las críticas de vaga en 'Sálvame': "Soy tranquila en lo laboral"

No hay semana en la que Anabel Pantoja no amenace con abandonar 'Sálvame'. El pasado 3 de febrero, la colaboradora volvió a asegurar que se marchaba definitivamente del programa después de que le lloviera una retahíla de comentarios negativos por parte de sus compañeros. 24 horas después, ha decidido regresar a su puesto de trabajo, pero asegurando que sufrió un ataque de ansiedad al salir de las instalaciones de Mediaset España.

Anabel Pantoja en 'Sálvame'

Al inicio de 'Sálvame limón', Alonso Caparrós, que asumía el rol de presentador, la felicitaba por el personaje en el que se está convirtiendo. Posteriormente, se interesaba por su estado de salud, y es que la sobrina de Isabel Pantoja aseguraba que sufrió un ataque de ansiedad cuando llegó a casa producido por la mala tarde que le tocó vivir. "Por supuesto me sentí atacada, juzgada, criticada sin venir a cuento de nada", afirmaba, sin comprender por qué pusieron en el programa una llamada telefónica sobre una compañera de hace 3 meses ni la ronda de debate en plató sobre su rendimiento laboral.

"Yo soy una persona muy tranquila. A lo mejor no tengo los nervios de mis compañeros, pero yo soy tranquila", explicaba Pantoja, cercando esta tranquilidad al apartado laboral. "Ya estoy cansada de que se me intente corregir en este programa porque no he entrado en un correccional. Yo vengo a trabajar y a mí se me contrata como Anabel Pantoja y a quien le guste bien y a quien no, también". Gema López, quien suele ser uno de sus apoyos, le reprochaba que a todos les corrigen en su trabajo por muchos años que lleven, ya que pueden cometer errores.

¿Debería Anabel Pantoja abandonar 'Sálvame'?

Gema López, Chelo García-Cortés y María Patiño, presentes en el plató de 'Sálvame', quisieron aconsejar a su compañera para que no sufra en su trabajo como lo hace. La primera le comentaba que debía encontrar un punto medio para no llevarse esos berrinches, además de dejar de lado los amagos de abandono. Patiño, basándose en su experiencia personal, aseguraba que ha aprendido a "mantener su personalidad y no variarla", ya que en sus inicios se ponía "el triple de loca". En cuanto a García-Cortés, piensa que "sería un disparate" que Anabel Pantoja se machara de 'Sálvame', principalmente por todos los negocios que tiene en Instagram.