Miguel Frigenti, acusado por Anabel Pantoja de plagiar a Malbert en 'Sálvame': "Le has robado la idea"

La tarde del martes 26 de enero, en 'Sálvame', no fue especialmente sencilla para Anabel Pantoja. Además de las novedades sobre el conflicto de su familia a raíz de la entrevista de Kiko Rivera en 'Domingo deluxe', donde también habló de su prima, la colaboradora tuvo que hacer frente a unas nuevas acusaciones en su contra: las de vender joyas aparentemente plagiadas por un precio muy elevado con respecto a otras iguales. Una denuncia que llegaba al programa de manos de su compañero Miguel Frigenti, con quien vivió múltiples momentos de tensión a lo largo de la tarde.

Anabel Pantoja y Miguel Frigenti, enfrentados en 'Sálvame'

En medio de una de sus disputas al arrancar la edición 'Naranja', Anabel se puso en pie para enseñar al director del programa algo sobre su compañero. "Todo lo que sube, baja. Y si escupes para arriba, te cae", lanzó la colaboradora, que no sorprendía a Frigenti, quien aseguró que "sé por donde vas". "No me avergüenzo de decirlo, yo una vez anuncié unas cosas que te pegas en los abdominales, me los achicharré y no volví a promocionarlo", reconoció el colaborador. Unas palabras que llegaban después de que el youtuber Malbert lanzara la misma acusación que Anabel a través de las redes sociales, por lo que probablemente tanto la colaboradora como Frigenti lo habían visto. "Tenéis a un colaborador señalando y echando mierda a otros colaboradores por promocionar productos que se encuentran en Aliexpress mucho más baratos llamándolos mentirosos y que se aprovechan de sus seguidores. Pero resulta que Miguel Frigenti hace lo mismo", señaló el youtuber al programa, en su cuenta de Twitter.

De hecho, el youtuber fue tema de conversación en el formato de Telecinco cuando, en medio de la acalorada discusión de Pantoja y Frigenti, Gema López señaló al segundo que "me han dicho que no eres original y que has plagiado a alguien que ya hacía esas cosas antes", haciendo referencia a la "sección" que el colaborador había creado en Instagram, "Influheces", donde exponía los supuestos fraudes cometidos por distintas celebrities en la red social, entre las que se encontraban algunos nombres como Noemí Salazar, Makoke o incluso la prima de Anabel, Isa Pantoja. "Malbert, el mejor youtuber que hay ahora mismo en España. Un beso porque ya me ha llegado toda la información", intervenía Anabel, con rotundidad, quien insistía segundos después en que su compañero le había "robado la idea" al youtuber, "que es quien lo hace desde hace tres años".

"¡Yo no he copiada ninguna sección!"

"El primero en denunciar esto en televisión fue 'Cazamariposas', de esta productora", replicó Frigenti, tras lo cual defendió que "luego Malbert hizo una sección que se llama 'Influmierder', coincidió que yo hacía lo mismo y cambié el nombre por 'Influheces'". "La verdad es que yo a este chico no quería nombrarle", manifestó Miguel, a quien Anabel insistió en que su sección era "estupenda", aunque "un poco copiada de la de Marbel". "¡Que yo no he copiado ninguna sección y no te consiento que digas que yo he copiado nada!", estalló el colaborador, sin poner fin a su conflicto con Pantoja. Unas acusaciones lanzadas por parte de Anabel que llegaron al propio Malbert a través de Twitter. "Qué surrealista es mi vida", bromeó el youtuber, quien también publicó un chascarrillo sobre el gran parecido entre su sección y la de Frigenti, que acabó bloqueándolo en la red social.