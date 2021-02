Anabel Pantoja vuelve a amenazar con abandonar 'Sálvame' tras las críticas de sus compañeros

Tras la sesión de coaching de hace unos días, hoy a Anabel Pantoja le ha tocado someterse a una intervención por parte de sus compañeros de 'Sálvame', que criticaron duramente su comportamiento reciente, que provocó que la sobrina de Isabel Pantoja volviese a amenazar con abandonar definitivamente el programa.

Kiko Matamoros y Anabel Pantoja enfrentados en 'Sálvame'

Todo empezó cuando Carlota Corredera, a petición de David Valldeperas, le requisó el móvil a la sobrina de Isabel Pantoja como castigo por no estar atenta al programa. "Me siento un poco Señorita Rottenmeier, pero los directores consideran que tenemos que requisarte el teléfono hasta las publicidades porque es imposible que aportes y que argumentes sobre lo que estamos hablando si no estás escuchando", alegó la presentadora.

Sin embargo, el momento crítico llegó en el momento en que, uno por uno, todos los compañeros respondieron a la pregunta de si creían que Anabel era una vaga. María Patiño> empezó la ronda señalando que creía que estaba desaprovechando una oportunidad de oro para desligarse de sus conflictos familiares, mientras que Kiko Matamoros, que fue mucho más duro, no sólo la tachó de vaga sino que la acusó de recurrir al insulto debido a sus carencias y de ser una compañera de trabajo "desagradable".

Aunque mucho más diplomáticos, tanto Antonio David Flores, Gema López y Miguel Frigenti siguieron en la misma línea calificándola de "acomodada" y "relajada profesionalmente" por desaprovechar la oportunidad que de ofrece 'Sálvame'. Corredera, por su parte, intentó calmar la situación diciendo que pensaba que Anabel era un "diamante en bruto" y que estaba en sus manos avanzar.

Descolocada por el aluvión de descalificativos, Anabel Pantoja respondió indignada: "Estoy cansada de que estéis todo el puñetero día regañándome, todas las tardes lo mismo. Estoy cansada de que me tachéis de vaga", se quejó la colaboradora, que argumentó que la llevaban al programa para hablar de su familia y no de otros temas. "No voy a aguantar más humillaciones".

¡Estáis consiguiendo que os tenga asco!

Hasta de las críticas, Anabel abandonó el plató tras escuchar cómo Matamoros cuestionaba su papel como hija. Y aunque Corredera casi consiguió calmarla, Kiko acabó de sacarla de quicio al acercarse a ella aplaudiendo y vitoreando. "Abandono 'Sálvame' definitivamente. Quiero ser la vaga de España", espetó Anabel mientras abandonaba el estudio. "Ahora sí que me voy, por vaga y por irresponsable".

Kiko Matamoros y Anabel Pantoja fuera del plató de 'Sálvame'

"¡Te juro que me voy a Canarias! ¡Estáis consiguiendo que os tenga asco! Una cosa es que sea pública y otra que se me vapulee cada semana", prosiguió la colaboradora. "Voy a ser la vaga de España. Ya me buscaré la vida. Ahora haced una investigación a ver de qué vive Anabel Pantoja. ¡Y no va a ser de las exclusivas para hablar de la gente, va a ser de mis méritos!".

Finalmente, y tras casi una hora de tensión, Carlota consiguió que Anabel volviese al plató para continuar con el programa. Además, la presentadora le propuso un juego que consistía en pensar en los tres deseos que querría que le concediese la dirección si tuviese una lámpara mágica. Y tras dar algunos rodeos, la colaboradora acabó pidiendo que sus compañeros la dejasen hablar sin interrumpirla y poder trabajar dos días consecutivos para no viajar tanto y poder pasar más tiempo en Canarias.