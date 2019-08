Anabel Pantoja se derrumba durante una llamada en directo en 'Sálvame': "No era mi intención hacer daño"

El 28 de agosto, Anabel Pantoja se convirtió en objeto de críticas en las redes tras publicar un vídeo en Instagram en el que, durante sus vacaciones en Cuba junto a su novio, se la veía regalando gafas y pintalabios a dos niñas de la calle, de una marca que a la que mencionaba la colaboradora de 'Sálvame'. Una polémica a la que la sobrina de Isabel Pantoja ya dio respuesta en las redes y por la que, además, se puso en contacto con su programa a través de una llamada telefónica en directo al día siguiente.

Kiko Hernández habla por teléfono con Anabel Pantoja en 'Sálvame'

"Pido disculpas y perdón a toda la gente que le he podido hacer daño, no era mi intención", declaró la colaboradora nada más comenzar la llamada, tras admitir que "se arrepentía muchísimo" y que "no había sabido el daño que podía causar" con dicha publicación. Kiko Hernández recalcó entonces que Pantoja había borrado el vídeo de la polémica, algo que su compañera achacó a los comentarios que había recibido con respecto a la presencia de menores, en los que algunos la instaban a "pensar en la gente que tenía".

"Me puse en su lugar, recapacité", admitió Anabel, que declaró que "se había dejado llevar por la emoción" del momento. "Yo te he criticado, pero también es de valientes decir que te has equivocado", alabó Kiko Hernández, tras lo cual Pantoja reconoció que "no supo la repercusión que había tenido" hasta que recibió una llamada de su primo, Kiko Rivera, y que la marca mencionada "no estaba implicada" en lo que ella había publicado. Sin embargo, tras escuchar las palabras de su compañera, Hernández se lanzó a darle un pequeño tirón de orejas. "Si estás de vacaciones, ¿por qué no dejas el puñetero móvil? Estás enganchada, obsesionada", cuestionó el presentador, que la instaba a "descansar de una vez". "Soy muy pesada con eso, la verdad", coincidió Anabel.

"Jamás haría nada en contra de ellos"

"De verdad te lo digo que lo que ha pasado no volverá a ocurrir más en la vida. Quiero dejar bien claro que adoro a los niños y a las personas mayores y jamás haría nada en contra de ellos. Nunca", declaró Anabel Pantoja, con la voz entrecortada por el llanto. "Todo el mundo nos equivocamos, metemos la pata, pedimos perdón, se elimina el error de las redes y ya está", la tranquilizó Kiko. "Es importante que esto lo compartas, porque sabemos de situaciones similares de gente que ha hecho lo mismo que tú y nunca ha querido reconocer públicamente el error", alabó por su parte María Patiño, tras lo cual opinó que "le parecía muy bien lo que había hecho".