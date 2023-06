Anabel Pantoja estalla contra 'Sálvame': "No pensaba que me harían esto"

Por David Pallarés |

Anabel Pantoja ha sido una de las colaboradas más queridas del universo 'Sálvame'. Su popularidad ha ido creciendo poco a poco y gracias, entre otras cosas, por su incursión televisiva. Desde que dejara el formato de las tardes y se dedicase más a su faceta como influencer, la sevillana ha estado más alejada de los focos y los platós. Sin embargo, el programa sigue usando su rostro como reclamo para la audiencia, algo que ha colmado el vaso de la paciencia de la colaboradora.

Anabel Pantoja en 'Sálvame'

Durante la emisión de 'Sálvame', el reportero Raúl Triguero informaba de una supuestaen casa de Anabel Pantoja. Algo que parece que no es exactamente así, tal y como explicaba Gema López . "", arrancaba. "Su idea era alquilar el apartamento por periodos vacacionales. Y cuando alquilas por periodos vacacionales, tú te encargas de pagar la luz, el agua, internet... [...].de allí porque tienen un contrato. Y entonces están llegando a un acuerdo porque", explicaba la periodista.

La sobrina de Isabel Pantoja no ha dudado en mostrar su disgusto ante la supuesta mentira del programa sobre su casa y porque sigan usando su imagen: "Decepcionante que por rellenar un bloque o tener un vídeo más, sean capaces de inventarse tal barbaridad y hacer daño a personas anónimas y dañarme a mí. Visto lo visto, no pensaba que ni hasta el último minuto me harían esto", decía en su cuenta de Instagram.

Decepcionada por su programa

La excolaboradora de 'Sálvame' no ha dudado en mostrar su malestar con el programa al que le dedicó varios años de trabajo: "Os deseo lo mejor y que jamás digan de vosotros públicamente, mentiras, supuesto delitos, infidelidades...". "No fui la mejor compañera y colaboradora, pero creo que me porté bastante bien y di mucho por aquello. No me lo merezco", sentenciaba.