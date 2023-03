Por Beatriz Prieto |

Tras más de un año de espera, la décima edición de 'Tu cara me suena' aterrizó en Antena 3 la noche del viernes 24 de marzo, con una nueva tanda de concursantes que competirán a lo largo de varias semanas por convertirse en el sucesor de Agoney Hernández. Un regreso en el que la gran triunfadora fue Andrea Guasch, no solo por haber hecho una de las imitaciones más deseadas de la temporada, sino porque, con ella, se coronó como la ganadora absoluta de la noche.

"Desde que ya anunciamos que volvíamos con 'Tu cara me suena 10', hemos recibido un montón de mensajes de todos los fans del programa y había una coincidencia: la mayoría queríais que en esta primera gala se imitara a Chanel", compartió Manel Fuentes, al dar paso a la última actuación de la noche, en la que Guasch sería la encargada de replicar el número con el que la artista defendió la candidatura española en Eurovisión 2022, al ritmo de "SloMo".

Andrea Guasch, junto a los bailarines y Manel Fuentes, tras imitar a Chanel en 'Tu cara me suena'

El presentador tuvo la oportunidad de reunirse con la concursante justo antes de su actuación, momento en el que le preguntó "cuál es la dificultad mayor": "Para mí, justo en este baile creo que es el aprender a respirar". "De hecho hablé con Chanel y me estuvo diciendo los momentos en los que ella toma más aire", desveló la actriz, quien había recibido "unos tips" de la artista de cara al complicado número, con el que la concursante dejó de piedra a muchos de los presentes, jurado incluido.

"Esto es un sueño"

"Si a lo largo de diez ediciones, hubiéramos puesto un aplausómetro, creo que la actuación de hoy los supera todo", comentó Fuentes, tras finalizar la actuación. A él se sumó Carlos Latre, quien declaró que "esta es una de las grandes imitaciones de la historia de 'Tu cara me suena'". "La quiero volver a ver. ¿Puede hacerlo otra vez? Puedes hacer una hora entera, que yo voy a seguir mirando y aplaudiendo. Maravilloso el trabajazo que has hecho", alabó por su parte Chenoa.

Con esos elogios como precedente, a pocos sorprendía que, en el reparto de puntos, Guasch terminara liderando la clasificación al hacer pleno de doces del jurado. Y no solo eso: la concursante también conquistó el doce del público, obteniendo así la máxima puntuación en su debut en el formato. "Estoy a punto de llorar todo el rato y no lo quiero hacer porque destrozo el maquillaje, pero esto es un sueño. Estar aquí, con vosotros y, sobre todo, empezar con Chanel que no solo la admiro, sino que es también una amiga, es lo más bonito", declaró Guasch, emocionada, antes de entregar los 3.000 euros de premio a una ONG.