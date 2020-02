Andrea e Ismael ponen fin a su relación en 'La isla de las tentaciones': "Como pareja, me ha fallado"

La noche del martes 11 de febrero, Cuatro emitió la décima entrega de 'La isla de las tentaciones' en la que los distintos participantes tuvieron ocasión de encontrarse con sus respectivas parejas en la hoguera final, donde pudieron explicar sus distintas actitudes y ver imágenes de su paso por el programa. Unos encuentros que comenzaron con Ismael Nicolás y Andrea Gasca, quienes acabaron el encuentro separados: el primero, solo; mientras que la segunda se fue con Óscar, después de que este aceptara su propuesta.

Andrea, a punto de llorar en la hoguera final con Ismael en 'La isla de las tentaciones'

"Para mí ha sido una decepción total. He conocido a una persona que desconocía completamente", declaró Ismael al llegar a la hoguera, donde confesó que "quiero saber el porqué de esa actitud" de su pareja. "No he visto ni una sola señal de respeto. Creo que no merezco ese daño que me ha hecho de forma gratuita", criticó el participante, quien esperaba "un perdón, un lo siento" de Andrea, antes de reencontrarse con su pareja, a quien solo le dedicó un "hola", sin abrazos, besos ni miradas, hasta que Mónica Naranjo destacó la frialdad de su reencuentro y se saludaron con dos besos. "Tenía ganas de que llegara este momento para aclararme. Estoy nerviosa", confesó Andrea, cuando la presentadora quiso saber cómo se encontraba.

"No sabía cómo te iba a encontrar", reconoció la participante, dirigiéndose a Ismael. "¿Crees que tengo motivo para estar cabreado contigo?", quiso saber él, ante lo que Gasca se defendió señalando que "yo también los tengo". "En todo momento he hecho lo que he sentido", añadió la participante, ante lo que su entonces pareja señaló que "no te voy a faltar al respeto en ningún momento". "No te sientas culpable, ahora hablaremos y veremos lo que ha pasado", añadió Ismael, ante una emocionada Andrea. "He visto actitudes que no se parecen al Ismael que conozco. Ha intentado hacerme daño yéndose con otra chica", acusó Gasca, cuando Mónica le preguntó qué le había decepcionado de su novio, quien giró inmediatamente la cabeza hacia ella, perplejo. "Surrealista. La actitud que he tenido se llama respeto, no sé si lo conoces", replicó el aludido.

"Me ha cohibido en muchas ocasiones"

"Ver a tu novia meterse en la cama con otro no es fácil. Y creo que tú en mí lugar sí que habrías actuado por despecho", le reprochó Ismael a Andrea, tras lo cual conversaron sobre la tocaya de esta, una de las tentaciones con las que mejor habían conectado con Nicolás. "Tampoco la conoces tanto como para tener tantas virtudes", comentó Andrea, después de escuchar las alabanzas de su pareja hacia la soltera. "Has empezado a desconfiar de mí sin ningún motivo. He conocido gente que me ha hecho abrir los ojos", declaró la participante, quien señaló que "me he dado cuenta de que a lo mejor no estábamos también como pensaba", después de que Ismael elogiase el hecho de que "te hayas abierto y te hayas mostrado como eres realmente".

Por su parte, Andrea se mostró convencida de que su pareja la había empujado a hacer lo que había hecho, cuando Mónica le preguntó al respecto. "Con la puerta abierta, nadie se va", respondió Gasca, quien le echó en cara a Ismael que "me ha cohibido en muchas ocasiones". "Se siente orgullosa, yo sentiría vergüenza", señaló Nicolás, tras ver imágenes de su pareja con Óscar. "No he venido a un campamento porno y es lo que parece cuando veo las imágenes", añadió el participante, tras lo cual ambos vieron imágenes de él con Andrea, su "tentación". "Lo mío no es justificable, pero lo suyo parece que sí", le reprochó Gasca, quien no pudo contener el llanto cuando Naranjo quiso saber qué sentía por Ismael. "Me da pena haberme dado cuenta de esta manera. Venía pensando que podía ser el hombre de mi vida. Cariño tengo, pero no siento lo mismo que antes", acabó confesando la participante.

"No es capaz de ver sus errores"

Andrea se besa con Óscar en la hoguera final de 'La isla de las tentaciones'

"Es un recuerdo. No quiero echarle nada en cara. Como persona vale, pero como pareja, me ha fallado", declaró por su parte Ismael, quien optó por marcharse solo de la isla porque "creo que no estoy preparado para afrontar ningún tipo de relación". "Le deseo lo mejor. Me da mucha pena acabar así", confesó Andrea, mientras que su entonces expareja le dio las gracias "por mostrarte como eres". "Que te valores y te respetes, solo así podrás valorar el día de mañana a tu pareja", añadió Ismael, tras lo cual Andrea criticó que "no es capaz de ver sus errores". "Toda la culpa es mía y de ahí no lo saca nadie", señaló la participante, quien acabó marchándose de la isla junto a Óscar, dado que él aceptó su propuesta. "Día a día me he ido enganchando. Quiero seguir estando con ella fuera", confesó el soltero.