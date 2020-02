Andrea ('La isla de las tentaciones') estalla contra sus 'haters': "Me preocupa la maldad de la gente"

Andrea Gasca ha pasado de ser una princesa a convertirse en la principal villana en 'La isla de las tentaciones' tras iniciar un idilio amoroso con Óscar, uno de los solteros de la casa. La catalana se fijó desde el primer día en el tentador y desde entonces no ha podido despegarse de él, algo que inevitablemente ha herido los sentimientos de la pareja con la que entró en el reality, Ismael Nicolás. Esta en el foco principal de criticas por parte de la audiencia en las redes sociales y es que la chica recibe diariamente ataques durísimos sobre su físico y sus acciones dentro del programa.

Andrea Gasca en 'La isla de las tentaciones'

La exparticipante de 'First Dates' no ha querido esconderse y ha decidido plantar cara a todos los que están metiéndose constantemente con ella en un storie de Instagram: "Me gustaría que me aclaraseis una cosita que no entiendo, ¿por qué os molesta todo? Estoy leyendo los comentarios sobre la hoguera final... si lloro, os molesta; si Fani se ríe, os molesta. ¿Qué os pasa? Os molesta todo", decía la chica muy enfadada.

Esta admite que ha intentado tomarse todas las críticas con humor pero ha llegado un momento que la situación la resulta alarmante: "Me parece preocupante la maldad de la gente. Después la mala soy yo porque me haya gustado otra persona y haya querido dejar a mi pareja", se defiende la participante de 'La isla de las tentaciones'. "A todos estáis ahí detrás de una pantallita criticando todo el día, sacando todo ese odio y esa maldad que tenéis dentro (...) os recuerdo a todos vosotros que una persona se basa en muchos más valores que la fidelidad y el respeto. Y esos valores por aquí no los estoy viendo, escasean un poquito", responde Andrea quien ha sido una de las más juzgadas del reality junto a su compañera Fani Carbajo, que también ha sido infiel a su pareja en el programa.

Joaquín Sánchez, futbolista del Betis imita a Andrea

'La isla de las tentaciones' ha sido el reality revelación de Mediaset y se ha convertido en todo un fenómeno social, tanto es así que incluso el famoso futbolista, Joaquín Sánchez, ha subido algunos vídeos comentando los episodios. Sánchez no sólo es conocido por sus dotes deportivas también por sus chistes. El deportista ha transmitido su apoyo a Christofer Guzmán pero también ha "bromeado" con la mirada de Andrea: "Hombre, Andrea tiene una cosa buena. Que te la puedes llevar a la playa mientras te bañas y vigila la ropa". Por si fuera poco, subió otro vídeo en el que imitaba a la participante del reality con una corona y poniéndose bizco.