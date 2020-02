Andreína recuerda su "chasco" con Ismael en 'La isla de las tentaciones': "Me sentí utilizada"

Andreína Véliz llegó a 'La isla de las tentaciones' con ganas de desatar su "fuego latino" y esa chispa estuvo a punto de prender con Ismael Nicolás. Sin embargo, el hasta entonces novio de Andrea Gasca sintió que la soltera no le gustaba lo suficiente y decidió dejar de conocerla. Algo que no sentó nada bien a la venezolana.

Andreina Véliz e Ismael Nicolás

Andreína ha visitado 'Sálvame' para explicar cómo se había sentido tras ser rechazada por el entrenador de fitness en la isla: "Me llevé el chasco de mi vida", ha reconocido. No comprende el cambio de actitud que tuvo con ella ya que, según cuenta, "desde el principio entablaron una conexión bonita". "Ismael me pedía distancia y tiempo pero luego me tocaba la pierna, me abrazaba y me llevó a su habitación", ha recordado.

Dado que el participante de 'La isla de las tentaciones' había visto que su pareja le estaba siendo infiel, intentó conocer a las solteras de la casa y se le ha criticado que tantease el terreno con algunas de ellas. De hecho, Véliz ha admitido en el programa de Jorge Javier Vázquez que se ha sentido "utilizada" y no soporta que se la juzgue su insistencia con el chico: "A mí me gustaba Ismael y yo fui a por todas", ha reconocido la soltera.

El final de 'La isla de las tentaciones'

El programa llega a su fin y las parejas se reencontrarán en la hoguera final tras haber estado separados durante semanas. Los participantes recibían información de su alma gemela por medio de los vídeos que se les ha ido mostrando a lo largo del programa en las hogueras y ahora llegará el momento de solventar los problemas que han surgido durante su experiencia. ¿Cuantas parejas habrán sobrevivido a 'La isla de las tentaciones'?