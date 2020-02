'La isla de las tentaciones VIP': De Malú y Rivera a Chabelita y Asraf, 7 parejas que nos gustaría ver

'La isla de las tentaciones' ha sido sin duda una de las grandes sorpresas de Mediaset esta temporada, lo que nos ha llevado a pensar cómo sería el exitoso reality si las parejas que acudiesen al programa fueran de famosos enamorados como ha ocurrido en otros países. ¿Os imagináis la cantidad de juego que podrían dar algunos personajes televisivos de los que ya estamos más que al día de su vida amorosa?

1 Violeta Mangriñán y Fabio Colloricchio

Sería una auténtica explosión, sobre todo si los solteros que acudiesen a la isla fueran también otros conocidos por la audiencia del reality. De esta manera,. Y aunque lo cierto es que algunos de ellos se nos antojan imposibles, soñar es gratis, ¿verdad?

Todo aquel que siguió 'Supervivientes 2019' sabrá ya cómo Violeta Mangriñán y Fabio Colloricchio iniciaron su romance, pero para los que no lo sepan vamos a recapitular en su historia de amor. La valenciana y el argentino se conocieron en el reality de supervivencia y, a pesar de que Mangriñán entró en el programa con pareja, los sentimientos hacia el modelo desataron su ruptura con Julen, comenzando así una relación con Fabio Colloricchio. Tal fue la conexión entre los jóvenes que no pudieron ni quisieron aguantar las ganas de consumar su amor y dieron rienda suelta a su pasión en Honduras. Respecto a los solteros que podrían ir para tentar a los jóvenes podríamos destacar a las exparejas de ambos, como por ejemplo el ya mencionado Julen por parte de Violeta o la modelo Nicole Mazzocato por parte de Fabio. ¿Podría 'La isla de las tentaciones' romper lo que nació en la isla de 'Supervivientes'?

2 Isa Pantoja y Asraf Beno

Nos encontramos ante otra pareja que se formó en un reality show: la de Isa Pantoja y Asraf Beno, quienes se conocieron en la casa de 'GH VIP 6'. Y tal y como ocurría con Violeta Mangriñán y Julen, la hija de Isabel Pantoja también tenía pareja cuando entró en el programa: Omar Montes. Aun así, la joven no pudo resistirse a los encantos de Asraf y se convirtieron en los protagonistas de todas las miradas al esconderse bajo las sábanas de Guadalix y fundirse en un beso, supuestamente. No fue hasta acabar el programa cuando la pareja se hizo oficial y desde entonces no se han separado. A la hora de hablar de los solteros que podrían entrar para tentar a Isa Pantoja es algo complejo ya que la joven nos ha demostrado no tener un prototipo concreto y la hemos visto con chicos de ojos azules, marrones, con morenos, rubios... Respecto a las tentaciones de Asraf Beno, podríamos fijarnos sobretodo en chicas morenas como por ejemplo Lola Ortiz, extronista de 'Mujeres y hombres y viceversa'.

3 Gloria Camila y David

Tras cuatro años de relación con Kiko Jiménez, Gloria Camila no ha dudado en volver a creer en el amor gracias a un muchacho llamado David. A pesar de que la ruptura entre ella y el de Linares sigue trayendo mucha cola, la joven se muestra más que cariñosa en redes con su nuevo amor, al que ya conocía desde hace algún tiempo gracias a amistades en común con su primo. Se trata de una relación muy temprana pero aun así nos gustaría ver a Gloria Camila en 'La isla de las tentaciones', poniendo a prueba su confianza y sus celos, algo que su ex Jiménez ha criticado en más de una ocasión. Además, rizando más el rizo, también veríamos entrando en el reality a la pareja formada por Kiko y Sofía Suescun, lo que supondría una convivencia entre la ex y la actual pareja del andaluz de lo más tensa.

4 Steisy y Pablo Pisa

La que fue una de las tronistas más explosivas de 'Mujeres y hombres y viceversa' ha sentado cabeza. Steisy mantiene una relación seria con un joven llamado Pablo Pisa, con quien comparte canal en la plataforma de vídeos de Mediaset donde muestran su día a día y hablan abiertamente de su bisexualidad. Se conocieron en una discoteca donde tan solo con un abrazo se dieron cuenta de que eran tal para cual, tal y como han explicado en sus redes sociales. Tal es la libertad y confianza que tienen el uno en el otro que también manejan una cuenta en una red social de pago para contenido de adultos. Pero, ¿cuán fuerte es su relación? ¿Podrían superar la prueba que supone participar en 'La isla de las tentaciones', sobre todo teniendo en cuenta que ambos podrían contar con solteros y solteras?

5 Malú y Albert Rivera

La pareja revelación de 2019, sin ninguna duda. Los rumores de la relación entre Malú y Albert Rivera fueron la antesala de lo que sería una de las pilladas más esperadas de la prensa del corazón: su primera fotografía juntos que confirmaba definitivamente la relación de la cantante y el político. Desde entonces, la pareja ya se dejó ver en más de una ocasión juntos e incluso han anunciado ya su incipiente paternidad. Y a pesar de que la idea de que Malú y Rivera participen en 'La isla de las tentaciones' sea algo utópica, nos gusta imaginarnos al exlíder de Ciudadanos ante la hoguera mientras escuchamos a Mónica Naranjo diciendo: "Hay más imágenes para ti, Albert". O incluso a Malú entonando alguna de sus canciones al añorar a su pareja durante la experiencia.

6 Sofía Suescun y Kiko Jiménez

Si nos ponemos a pensar en una pareja televisiva de actualidad, los nombres de Sofía Suescun y Kiko Jiménez son los primeros que se nos pasan por la mente. Y es que los jóvenes son ya más que habituales en este tipo de programas y en la televisión en general. A la audiencia les gusta verles y a ellos les gusta que les vean. Su relación se ha puesto más de una vez en entredicho y participar en 'La isla de las tentaciones' sería la oportunidad perfecta para demostrar la autenticidad del amor que se manifiestan fervientemente desde hace ya unos meses. Además, tal y como hemos dicho antes, la coexistencia de esta pareja con la de Gloria Camila y David en el programa podría ser una auténtica bomba televisiva. Para culminar esta propuesta, se nos ocurren un par de solteros perfectos para Sofía Suescun: Suso Álvarez o Logan, excompañero de 'Supervivientes'. ¿Serán capaces de resistir la tentación?

7 Rafa Mora y Macarena Millán

La carta de presentación televisiva de Rafa Mora lo dejaba como un rompecorazones muy difícil de enamorar pero las cosas han cambiado mucho desde su paso por 'Mujeres y hombres y viceversa'. Y es que en la actualidad, el valenciano se muestra más que enamorado por su pareja Macarena Millán, otra joven despampanante que le robó el corazón hace ya unos cuatro años. Su relación no ha sido toda de color de rosa, ya que la joven le fue infiel con su expareja, mermando así en la confianza de Rafa hacia ella. Hoy en día, el colaborador de 'Sálvame' confiesa haber perdonado a su pareja pero asegura que no olvida lo que pasó, por lo que acudir a 'La isla de las tentaciones' sería la prueba de fuego definitiva para ellos. Sobretodo si Ian, el ex de Macarena, fuese uno de los solteros que tentasen a la joven.