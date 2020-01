Christofer, sobre Fani en 'La isla de las tentaciones': "Tengo que intentar darle el beneficio de la duda"

*En elaboración

La noche del martes 21 de enero, Cuatro emitió una nueva entrega de ' La isla de las tentaciones ', en la que los participantes del formato escogían con quién querían vivir la tercera cita del programa, después de la segunda hoguera. Tras ver el acercamiento entre Fani Carbajo y Rubén,, estado anímico por el quepara la que fue su primera cita con la soltera, quien ya lo había acompañado y había tratado de consolarlo durante su bajón tras la primera ceremonia de la hoguera.

Geniris acompaña a Christofer durante su bajón en 'La isla de las tentaciones'

"Ahora mismo necesito una tranquilidad y una paz que es la que me transmite ahora mismo", confesó Guzmán tras su elección, cuando Mónica Naranjo le preguntó los motivos que había detrás. "Aunque es un poco cerrado, tuvimos una pequeña conexión", explicó Geniris ante las cámaras, antes de una cita en la que decidieron pasear y charlar. "Tenía que hablar con una persona con la que realmente me entendiera", admitió el novio de Fani, a quien definió ante la cantante como una "mujer muy echada para delante, que respeta y siempre me ha respetado".

"Yo no veo más allá de un mundo sin Fani", declaró Christofer durante su cita con Geniris, quien observó que "es un chico que tiene mucho dentro, mucha emoción". "Es muy sentimental. Es una persona que quiere de verdad y eso me ha gustado mucho de él", manifestó la madrileña ante el equipo del programa. "En realidad, no han sido más que actitudes inmaduras por su parte, ¿ok?", trató de consolarlo Geniris. Unas palabras ante las que Guzmán declaró que Fani "está actuando ella como una niñata, tengo que intentar darle el beneficio de la duda".