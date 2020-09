Andrea, en su regreso a 'La isla de las tentaciones': "Ha llegado la tentación VIP"

La noche del domingo 27 de septiembre, Telecinco emitió una nueva entrega de 'La isla de las tentaciones', en la que los participantes y sus tentaciones recibieron dos nuevas visitas en las respectivas villas: la de Andrea Gasca y Óscar Ruiz. Mientras que la primera abandona su papel como participante para convertirse en tentadora, el segundo repetía su papel de la pasada edición, después de que el reality concluyera con ambos juntos, antes de que acabaran rompiendo su relación.

Óscar y Andrea en su regreso a 'La isla de las tentaciones'

"¿Cómo os gustaría que fuera la décima soltera?", preguntó Sandra Barneda, antes de recibir a la que era la décima tentadora. "Que fuera del mismo rollo que ellas", coincidieron los participantes, antes de recibir a una sonriente Andrea, cuya aparición fue toda una sorpresa. "Me quedé flipando", reconoció Lester Duque ante las cámaras del programa. "Me parece una buena tentadora. Ojito con Andrea", comentaba por su parte Cristian Jerez. "Soy la princesa de la isla de las tentaciones", se presentó Andrea, antes de recordar que, en la primera edición, "arrasé con todo".

"Dejé a Ismael para irme con Óscar, pero no salió bien. Pero no hay mejor tentación que quien ya ha caído en ella", concluyó la tentadora, a quien los participantes calificaron de "divertida, guapa, princesa". "El que más me ha gustado ha sido Lester, ha sido el más simpático", confesó Andrea, ante las cámaras. De hecho, Barneda ofreció la oportunidad a los participantes de que cambiaran su cita para quedar con la recién llegada, algo a lo que accedió el propio Lester. "Creo que estaré más cómodo con ella", opinó la pareja de Marta, quien aclaró ante las cámaras que "he cambiado la cita porque creo que Marta va a estar más tranquila", dado que había elegido previamente a Elisa García, con quien su pareja había tenido un encontronazo.

"Me ha encantado"

Andrea y Lester en 'La isla de las tentaciones'

El cambio de Lester provocó que Elisa no se mostrara especialmente contenta. "Me ha molestado, no estoy acostumbrada a que me rechacen", confesó la tentadora. "Ha llegado la tentación Vip y le han cambiado la cita", declaraba por su parte una entusiasmada Andrea, quien reconoció que "me ha encantado, eso es lo que quería, decisión". "Tengo una conversación pendiente con él. Sé que me va a conocer y tendré una cita con él", aseguró por su parte Elisa, nada dispuesta a rendirse con Lester.

La llegada de Óscar a la villa de las chicas, por el contrario, fue mucho más tranquila, después de que las participantes desearan que el nuevo inquilino fuera "agradable, simpático y que se lleve bien con todos". "No es mi prototipo, pero el chico es mono. ¿Te imaginas que lo peta otra vez?", declaraba Marta Peñate. "Soy el claro ejemplo de que en la isla te puedes enamorar. Esta vez quiero que sea definitivo", anunció el tentador al presentarse, tras lo cual señaló sobre las participantes que "son muy guapas, pero me falta conocerlas". "Mayka me ha transmitido confianza. Me gusta mucho su mirada y ha sido la que más me ha llamado la atención", reconoció el soltero, quien acabó convirtiéndose en la cita de la aludida. "Matías: ya habrá más oportunidades. Me hacía ilusión demostrarle cómo soy", declaró Matías, el soltero "descartado" por Mayka.