'La isla de las tentaciones 2': Los mejores memes del estreno con María Patiño como protagonista

Ya ha habido más imágenes. 'La isla de las tentaciones 2' ha arrancado ya en Telecinco y lo ha hecho con una gala inaugural de infarto en la que no han faltado los reproches, las discusiones, los celos, las inseguridades, las lágrimas... y el humor. Y es que al igual que sucedió en su primera edición, los memes han sido protagonistas de las redes sociales. Twitter se ha inundado de infinidad de montajes en los que sin duda los tuiteros han hecho gala de su ingenio, de su sentido del humor y de su rapidez a la hora de elaborar todo tipo de montajes en tiempo récord.

María Patiño y Dorothy

El formato de Cuarzo y Telecinco ha arrasado en redes sociales y lo ha hecho gracias a una conversación social que ha monopolizado sin duda Twitter. Marta Peñate ha sido una de las protagonistas de estos memes y es que sus constantes discusiones con Lester y algunas de las solteras del programa han provocado que muchos internautas usasen extractos de las mismas para realizar memes que rápidamente han sido virales. Por su parte, Melyssa Pinto ha sido otra de las protagonistas de la noche y es que su insomnio en la primera noche en la Villa ha sido también motivo de meme con una captura que ha dado la vuelta a Twitter.

Por su parte, no han sido pocos los tuiteros que se han acordado del soltero Jorge Javier, que no ha sido elegido por ninguna de las chicas. Parece que el cubano ha gustado mucho en redes, ¿terminará también conquistando a alguna de las participantes? Pero este no ha sido el único soltero que se ha ganado un sitio en Twitter y es que Dorothy, además de ser protagonista por los celos de Mayka, ha sido también foco de comentario en redes por su parecido con la presentadora María Patiño. La conductora de 'Socialité' ha llegado incluso a ser trending topic por esto.

Los mejores memes de la noche

Tranquilo vida mía, que ya te pongo yo un collar #LaIslaDeLasTentaciones2 pic.twitter.com/zzVSHrIIDo — ????????????? (@pichonika) September 23, 2020

La población femenina española cuando nadie ha elegido al cubano#LaIslaDeLasTentaciones2 pic.twitter.com/hpVdxbP5Li — Iván (@ivannsv) September 23, 2020

La población femenina española cuando nadie ha elegido al cubano#LaIslaDeLasTentaciones2 pic.twitter.com/hpVdxbP5Li — Iván (@ivannsv) September 23, 2020

Va a ser la mejor cita sin duda #LaIslaDeLasTentaciones2 pic.twitter.com/9uZS1mAOQu — Chals (@ChalsHardy) September 23, 2020

Ya podemos despedirnos de la persona más inteligente de este programa que literalmente se ha ido de vacaciones pagadas a RD para no hacer nada y que seguramente no la volvamos a ver hasta el final.#LaIslaDeLasTentaciones2 pic.twitter.com/0SLhv4vyrF — ?ve ?aríe???? (@MissEvaMG) September 23, 2020

#LaIslaDeLasTentaciones2

La cantidad de huevos que tiene Lester eligiendo a Elisa pic.twitter.com/CvGvreqGjk — ????El Cosmopolita???? (@sugar_saady) September 23, 2020

marta yéndose a canarias nadando después de q lester elijiese a la chihuahua#LaIslaDeLasTentaciones2 pic.twitter.com/dRdeY2owkY — Ainhoa (@ainhoasossa) September 23, 2020

cuando tu amigo resulta ser el impostor y te mata sin que te lo esperes ???? #LaIslaDeLasTentaciones2 pic.twitter.com/69XO86pTrZ — Raquel???? (@raaqueel_bs) September 23, 2020

Que cambiado está Ronaldinho desde que entró en la cárcel.#LaIslaDeLasTentaciones2 pic.twitter.com/xYbp86y1a7 — JokerrGC (@JokerrGC) September 23, 2020

Quien no conoce a Dios // a cualquier santo le reza #LaIslaDeLasTentaciones2 pic.twitter.com/cFxRvaBaHb — aroa ?????????????????? (@aroasantander) September 23, 2020

bueno me llamareis loca pero veo parecido jajajajajajajajajaja #LaIslaDeLasTentaciones2 pic.twitter.com/U2x2fOrb6w — laura (@lauurb_) September 23, 2020

La primera cita: Kiko Matamoros y Maria patiño.

Adoro esta narrativa.#LaIslaDeLasTentaciones2 pic.twitter.com/kCbqkh324v — Beaa ? Aviónica (@beaao_28) September 23, 2020

#LaIslaDeLasTentaciones2

Lo siento marta lo tenia que hacer ???????? pic.twitter.com/VYwddEW219 — Javier Escarmiento???? (@escarmiento12) September 23, 2020

Marta y Fiama estudiaron juntas arte dramático #LaIslaDeLasTentaciones2 pic.twitter.com/jPFiWlOOTU — isladeloszorrones (@isladeloszorro) September 23, 2020

lo que va a durar la relación d Tom y Melyssa: #LaIslaDeLasTentaciones2 pic.twitter.com/Utt6JU3eFb — nnur;)) (@nuriaaa08) September 23, 2020

#LaIslaDeLasTentaciones2

Cuando no | Cuando eso significa

eligen a | que sigue libre

Jorge | pic.twitter.com/0VGTDhrhl2 — Pa' loca tú, calva. (@Nuuurialopz) September 23, 2020