Andrea, ante la relación entre Ismael y su tocaya en 'La isla de las tentaciones': "Me parece absurdo"

El jueves 30 de enero, Telecinco emitió una nueva entrega de 'La isla de las tentaciones', en la que las chicas acudieron a una nueva hoguera para ver más imágenes de sus respectivas parejas. En el turno de Andrea Gasca, la pareja de Ismael Nicolás pudo ver cómo su novio se besaba por primera vez con Andrea, una de las solteras que hasta ahora era prácticamente desconocida tanto para ella como para sus compañeras del programa. Algo que la participante no dudó en criticar con dureza.

Andrea habla de la relación entre Ismael y su tocaya en 'La isla de las tentaciones'

Antes de ver la cercanía entre su tocaya e Ismael, Andrea vio imágenes de su pareja, deprimido tras verla junto a Óscar. "No me gusta verlo así. Me esperaba otra cosa, que siguiera avanzando, pasándoselo bien con Andreína. Me hace más daño eso", confesó la participante, emocionada. "No quiero hacerle daño, pero tampoco quiero mentirle", añadió Gasca, antes de admitir que "estoy hecha un lío". Dicha actitud cambió de forma radical al ver el acercamiento entre Nicolás y Andrea, ante lo que Gasca señaló que "no tiene mucho sentido". "No sé lo que está haciendo ahora", confesó la participante, dado que hasta el momento había visto a su pareja con Andreína o con Mimi.

"Ella me parece un cuadro. Al lado mío es un menos veinte", criticó Gasca, quien presenció como su pareja se besaba con la soltera ante el resto de la villa. "Ridículo, me parece absurdo", calificó la novia de Ismael, mientras su compañera Adelina Seres confesaba que "me he quedado flipando". "Lo único que me da es risa. Se nota que lo está haciendo por venganza", opinó Gasca, quien recordó que "mi relación con Oscar está desde el minuto uno". "Se ha dado un beso con una chica de la que ni ha hablado", continuó la participante, antes de señalar que Ismael "es rencoroso y orgulloso". "Tenía claro que si veía algo mío, iba a hacer algo", confesó Andrea, quien bromeó con que Ismael "me está buscando a mí y no sabe dónde encontrarme".

"Andrea y yo no tenemos nada que ver"

"Estoy en un punto en el que estoy deseando que esto se acabe", confesó Adelina, cuando llegó su turno, en el que se mostró confusa sobre las actitudes que José Sánchez "habrá visto que no he tenido con él". "Me siento mal cuando Jose no confía en mí", admitió la participante, tras lo cual vio a su pareja bastante tocado después de haber visto imágenes de ella con los solteros de su villa. "Confío en él al cien por cien. Me ha descolocado que hable con Ismael y que diga que estamos en la misma situación, porque Andrea y yo no tenemos nada que ver", protestó la participante, ante la sorpresa de su compañera, tras lo cual calificó a su novio de "tonto, porque no he hecho nada" y achacó su actitud a la inseguridad que Jose sentía.