Fani critica el bajón de Christofer en 'La isla de las tentaciones': "De la pena ni se come, ni se vive"

La noche del jueves 30 de enero, Telecinco emitió una nueva entrega de 'La isla de las tentaciones', en la que las chicas se enfrentaron a una nueva hoguera. Una vez más, Fani Carbajo vio imágenes de un deprimido Christofer Guzmán tras ver los tocamientos que ella y Rubén habían protagonizado en los últimos días, algo ante lo que está ocasión no se mostró tan apenada.

Fani, crítica con la actitud de Christofer en 'La isla de las tentaciones'

"Me fui bastante mal, al día siguiente estuve mal, pero hoy me encuentro mejor", reconoció Fani, al recordar la anterior hoguera, antes de ver las imágenes de un deprimido Christofer recibiendo el apoyo de sus compañeros. "Me siento mal, me da mucha pena, pero de es que de la pena, ni se come, ni se vive", declaró Carbajo, tras lo cual apuntó al hecho de que Rubén le hacía sentir cosas que su pareja "no me ha despertado" para justificar que "no me puedo contener". "Si yo me baso en la pena, esta relación nunca va a mejorar y yo necesito que todo vaya a mejor", reconoció Fani ante las cámaras, mientras que en la hoguera dejó claro que Rubén "me gusta, ya está".

"Me habría gustado que esto me hubiera pasado con Christofer", admitió Carbajo, quien apostó por el hecho de que "le va a costar muchísimo pegar ese cambio radical" a su pareja, "pero él tiene que hacer un esfuerzo para que nuestra relación funcione". "Sé que está mal, pero no se está dando cuenta de la situación, no está analizando el porqué", criticó la participante, que matizó que "yo no le estoy echando toda la culpa a él". "Evidentemente, yo hay cosas que tengo que cambiar y él está así por mi culpa", añadió la participante, quien apostó por el hecho de que ambos se dieran cuenta de "lo que realmente necesitamos". "Me siento muchas veces su madre", reconoció Fani, antes de confesar ante las cámaras que "me he dado cuenta de que lo que necesito a mi lado es un hombre". "Christofer sigue siendo un niño, le está costando mucho madurar", criticó Carbajo.

"Me parece tóxica"

"Se va a encontrar más sola que la una", apostó Gonzalo Montoya, cuando los chicos llegaron a la casa tras ver nuevas imágenes sobre sus respectivas parejas, antes de apuntar a que "va a tener que explicar cómo ha tirado su vida por la borda". "Me parece tóxica, una sinvergüenza", confesó por su parte Álex Bueno, después de señalar que Christofer "no se merece esto". El novio de Fiama vaticinó que, en el futuro, Fani iba a echar de menos a su compañero, ante lo que deseó que Guzmán encontrara una chica que de verdad lo mereciera. "No soporto ver a la gente mal por mi culpa", confesó por su parte Carbajo, junto a sus compañeras, antes de recibir el consuelo y la compañía de Rubén. "Me ayudó a olvidar la situación", admitió Fani, quien aseguró haber vuelto de la hoguera "de bajón".