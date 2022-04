Con motivo de la toma de posesión de Alfonso Fernández Mañueco como presidente de Castilla y León el martes 19 de abril, 'El intermedio' envió a la periodista Andrea Ropero a cubrir la importante cita política. Sin embargo, con la llegada a las Cortes de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, la reportera del programa de laSexta vivió un desagradable momento cuando, mientras trataba de entrevistar a la política, recibió un empujón por parte de Miguel Ángel Rodríguez, director del Gabinete de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, con quien vivió un tenso cara a cara.

Andrea Ropero habla en 'El intermedio' de lo ocurrido con Miguel Ángel Rodríguez

"¿Viene en calidad de presidenta de la comunidad o como suplente del señor Feijóo?", planteaba Ropero a Ayuso, momento en el que la presidenta le señaló que ya había dado declaraciones a la entrada de las Cortes. La reportera se vio entonces empujada por Rodríguez, que la apartó bruscamente de la política para encararse con Ropero. "Disculpe, ya ha hecho declaraciones, señora", apuntó el director, ante lo que la periodista replicó que "no hace falta que empuje". "No la he empujado, lo que no hace falta es que haga usted el ridículo, señora", se defendió el político.

"Yo no hago el ridículo, el que está haciendo ahora mismo el ridículo es usted, que me está empujando", insistió Ropero. Rodríguez negó dicha acusación para después asegurar que "le he tocado el brazo". "Lo único que he hecho es hacer una pregunta a la señora presidenta en un sitio en el que puedo preguntar. A nosotros nos han autorizado a hacer preguntas aquí. Lo que no voy a tolerar que usted me empuje", soltó Ropero, mientras el político seguía negando su acusación. "Está grabado", señaló la reportera, a quien Rodríguez instó a "sáquelo, como todos los días". "Como todos los días, no. Lo que no debe es tratar así a la prensa por hacer una pregunta", manifestó Ropero, mientras Rodríguez ya se alejaba.

La mejor reacción periodística posible ante la peor reacción política posible.



Esperamos que Miguel Ángel Rodríguez sienta el mismo rechazo que nosotros cuando se vea impidiendo por la fuerza que @andrearopero informe, usando esos modos y negando la realidad.



¡Urgen disculpas! pic.twitter.com/3yggRjEOLc — RSF España (@RSF_ES) April 19, 2022

"Seguiremos haciendo nuestro trabajo"

LaSexta desveló dicho episodio varias horas antes de que se emitiera 'El intermedio' en su franja habitual, lo que generó múltiples críticas hacia el comportamiento de Rodríguez. De hecho, Más Madrid solicitó una comparecencia por parte del político con el fin de "informar sobre el trato brindado a la prensa durante su acompañamiento a la presidenta en el viaje institucional a Castilla y León", mientras que la propia Ropero se pronunció en su cuenta de Twitter. "Seguiremos haciendo nuestro trabajo. Seguiremos preguntando y repreguntando. Cualquier empujón o insulto es un ataque contra la libertad de prensa y la profesión. Así, no", escribía la periodista, agradecida por el apoyo que estaba recibiendo. Tiempo después, Ropero intervenía en 'El intermedio', donde reiteraba su compromiso con su profesión: "estoy perfectamente, porque lo único que he hecho ha sido hacer mi trabajo. Lo seguiremos haciendo las veces que haga falta, le pese a quien le pese, como hemos hecho siempre".