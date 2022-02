Sandra Sabatés regresa a 'El Intermedio' tras recuperarse del coronavirus

El lunes 21 de febrero, Sandra Sabatés se reincorporó al plató de 'El intermedio' tras una semana de ausencia. La presentadora anunció que tenía coronavirus el mismo día de San Valentín, con lo que El Gran Wyoming aprovechó para bromear: "Hoy, siendo San Valentín, ha decidido no pasar este día conmigo". Tras las bromas de su compañero, aprovechó para decir que, a pesar de su situación, tenía síntomas muy leves gracias a las vacunas.

Sandra Sabatés y el Gran Wyoming en 'El intermedio'

El retorno de Sabatés sorprendió al conductor del programa, que, tras finalizar su monólogo de inicio, se equivocó al saludarla, confundiéndola con la que había sido su sustituta durante su baja. Mientras la recibía con gran euforia, el presentador apuntó entre risas: "Que conste que yo nunca me creí eso del positivo que dices. No he visto una persona más negativa en la vida, no te has reído jamás con un chiste mío".

La catalana respondió que todo era un personaje para mantener el equilibrio entre el humor y la seriedad. También que le tenía mucho cariño y que en el fondo le hacía gracia, pero "en el fondo, fondo". Para terminar, señaló: "Tampoco te vengas arriba, que te conozco", a lo que Wyoming respondió: "Ojalá des positivo otra vez".

Pequeñas apariciones durante su ausencia

A pesar de haber tenido que estar confinada en su casa debido a su positivo en coronavirus, Sabatés apareció en el programa puntualmente de manera virtual. Además de conectarse el día 14 para comunicar las razones por las que se ausentaba, el miércoles 16, realizó una entrevista dentro de su sección "Mujer tenía que ser", donde entrevistó a la escritora Margaret Atwood por videollamada, a quien describía como una mujer de luz y una gran referente. La periodista mantuvo una charla con la autora sobre el feminismo, la pandemia y sus obras, entre otras cosas.

Andrea Ropero al frente de su sección

Andrea Ropero fue la encargada de sustituir a la catalana durante su ausencia. La colaboradora tampoco se libró de los comentarios de Wyoming, quien la recibió señalando: "Esto demuestra que solo yo soy necesario y los demás son contingentes". La reportera no se quedó callada y respondió: "No te creas".