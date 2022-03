La ironía y el sarcasmo suelen aparecer habitualmente en 'El intermedio', siempre con tintes de humor alrededor de los temas a tratar. Aprovechando la trama entre el rey Juan Carlos y Corinna Larsen, el formato de Globomedia decidió poner en marcha 'Sálvame Borbón', con Wyo Javier, Sandrota Corredera y Dani Mateomoros. Rodeados de leche, curros y chocolate, aprovecharon para lanzarles un zasca de órdago a consecuencia del despido de Paz Padilla.

Paz Padilla y 'Sálvame Borbón'

Minutos después de transformarse en 'Sálvame', el presentador apretaba el pinganillo contra su oreja para escuchar las "órdenes" de la dirección: "¿Me lo estáis diciendo en serio? ¿No puedo contar...? ¿No puedo? ¿Pues sabes qué te digo? Que no me importa, lo voy a contar igual", comentaba mientras miraba a cámara. De hecho, sus expresiones era cada vez más similares a lo que puede escucharse durante las tardes de Telecinco.

Con semblante serio y música de tensión de fondo, Wyoming lanzó una pulla de lo más inesperada: "¡Y si queréis, me echáis como a Paz Padilla!", sentenció, a la par que las risas comenzaban a escucharse al otro lado de la pantalla. "Sí, oye, perdona... Nuestra audiencia se merece esto y mucho más", prosiguió, lanzando un saludo al público cántabro que les visitaba.

Más momentazos de su mutación a 'Sálvame'

"Es muy fuerte", comenzó exponiendo Wyoming, repitiendo constantemente las palabras mientras emulaba los cebos habituales de los espacios de La Fábrica de la Tele. "El Rey pierde la inmunidad, lo cual es super raro porque acaba de pasar el coronavirus", prosiguió, a la par que se convertía en Jorge Javier Vázquez y exageraba su risa. "Esto es muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte", prosiguió.

Mientras tanto, su compañera de mesa narraba lo ocurrido, pero el presentador seguía en su papel: "Menudo palo para Juan Carlos. Este hombre, vaya donde vaya, siempre le falta algo. En Gran Bretaña no tiene inmunidad, en Abu Dabi no tiene a su familia. Y en Suiza... Bueno, en Suiza está bastante contento porque lo único que no tiene son impuestos", sentenció.

Las referencias a 'Aquí hay tomate' también tuvieron su particular presencia: "¡Uyuyuyuyui, ese juez va más a saco contra Juan Carlos que Al Bano contra Lydia Lozano!", apostilló Wyoming. Poco después, Mateo, en los zapatos de Kiko Matamoros comenzó a hablar emulando su voz grave: "A mí me parece que esto es súper súper fuerte... El chocolate, que está de muerte. Me voy a morir de la acidez y ya sabes que yo, el único ácido que tolero es el que me voy inyectando en las patas de gallo", concluyó.