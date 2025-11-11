Por Sandra Alcaide Barrón |

Andy Morales, exintegrante del conocido dúo musical Andy y Lucas, acudió por primera vez en solitario a 'El hormiguero' para presentar su primera canción como solista. Allí, como era de esperar, también habló con Pablo Motos sobre su relación con Lucas González, respecto a la que han surgido muchos rumores sobre peleas entre ambos.

"Hemos tenido momentos muy tensos, momentos malos y momentos también muy buenos. Yo a Lucas le tengo que agradecer muchísimas cosas. Ahora no, gracias a Dios, pero durante la crisis tuve un problema económico y él me ayudó, en pandemia también y yo eso se lo agradezco. Es verdad que en muchos momentos él ha estado a mi lado, pero también en otros momentos yo no he entendido muchas situaciones", declaraba sobre la relación entre ambos.

Pablo Motos entrevistando a Andy en 'El hormiguero'

Por otro lado, Andy también habló sobre una gran polémica alrededor del dúo musical: su no aparición en los créditos de 'Son de amores', uno de sus mayores hits: "Él siempre ha flipado con mi voz y conmigo, sobre todo al principio me admiraba. Él me enseñaba sus temas y los montábamos los dos, pero realmente Lucas era futbolista y yo me dedicaba a los carnavales en Cádiz, pasé también por 'Veo, Veo', y él confiaba mucho en mi manera de, musicalmente, montar los temas. Con 'Son de amores' me dijo: 'hazme tú la música del estribillo', y cuando llega la hora de registrarlo, me dice: 'por un 5 o 10%'. Fíjate después de 23 años, me podría haber comprado alguna bicicleta".

Andy cantando 'Marioneta' en 'El hormiguero'

"¿Es verdad que nunca has recibido un duro de las escuchas de Spotify?", preguntaba Pablo Motos. "Ni de YouTube. Nada. Nosotros terminamos de trabajar con Sony en 2014 y a día de hoy todavía me quedan royalties y bastante bien,. Eso lo he hablado con él en su momento y me decía: 'esto es muy poco dinero, yo me hago cargo de todos los gastos, tú no inviertes nada' (...) Yoy la otra parte tenía. En Madrid tengo entendido que", contaba.

El exintegrante de Andy y Lucas también declaraba sobre el "sospechoso" estado de la nariz de Lucas: "A lo mejor no dijo del todo la verdad, pero eso lo sabe ya la gente en la calle. (...) Yo no soy traumatólogo, pero aún así, cuando lo vi la primera vez, le pregunté y me dijo: 'no me he hecho las curas'. 'Tú no te preocupes', le dije (...) A mí me contaba eso, yo no sé realmente la verdad, no te puedo decir ahora mismo porque no sé. Tengo mis sospechas, igual que todo el mundo".

"El momento más difícil de nuestra carrera lo he vivido en estos últimos meses, desde que nosotros tenemos el encontronazo en mayo, que fue una pelea de verdad, lo que pasa es que físicamente no nos tocamos, pero fue muy desagradable. Él en el momento me pidió disculpas, pero lo que yo viví ahí no fue de amigos (...) Lo vi muy mal anímicamente y me preocupé", declaraba.

Andy Morales en su visita a 'El hormiguero'

"Lo veo muy nervioso y lo veo agobiado, intento animarlo con mis tonterías y nos montamos en el escenario y empiezo a decir tonterías por el micro para animarlo y para reírnos. En una de estas que me miro con su sobrino viene hacia a mí supermosqueado, me pegó una bronca que parecía mi padre y me agobié. Ya cuando bajamos del escenario me enfrenté a él, gritando los dos y nos tuvieron que separar. Físicamente no nos tocamos, pero sí estuvimos a punto y nos dijimos de todo (...) Hubo objetos voladores", añadía.

Andy se sincera sobre el último concierto de Andy y Lucas

Respecto a cómo se sintió Andy con el último concierto de Andy y Lucas, el gaditano se sinceraba sobre los números y sus sensaciones: "Me dijo gente que se recaudaron 250.000€ y a mí lo que me liquidan no llega a 10.000 (...) Me sentía libre porque ya lo era, no me lo creí. A los 20 minutos ya era libre, ya podía ser lo que yo quisiera sin que nadie me dijera qué estaba mal, qué estaba bien o que me estaba equivocando. Ya era yo".