'Veneno': Ángel Garó, Pepón Nieto y César Mateo se incorporan a la serie de Atresplayer Premium

Atresmedia Studios junto a Suma Latina y Apache Films están inmersos en la producción de 'Veneno', la ficción creada por Javier Calvo y Javier Ambrossi que se emitirá en exclusiva en Atresplayer Premium. Será el próximo mes de marzo cuando se lance esta ficción que narrará la vida de Cristina Ortiz La Veneno, uno de los iconos LGBTI más importantes de nuestro país. Para ello, el equipo de la ficción se ha basado en sus memorias oficiales, "¡Digo! Ni puta ni santa", escritas por Valeria Vegas. La ficción ha lanzado ya sus primeras imágenes oficiales, sus primeros avances y ha anunciado nuevos fichajes a su reparto.

Ángel Garó, Pepón Nieto y César Mateo se incorporan a 'Veneno'

De esta forma, a todos los rostros confirmados se les suma ahora Pepón Nieto ('30 monedas', 'Sé quién eres', 'Amar es para siempre'), Jordi Vilches ('El pueblo', 'Snatch', 'Bienvinguts a la família'), Mona Martínez ('Vota Juan', 'Vis a vis'), César Mateo ('La víctima número 8', 'Todo por el juego', 'Amar es para siempre'), Desirée Rodríguez (participante de 'Gran Hermano 14'), Ángel Garó (humorista y habitual de espacios televisivos, además de exconcursantes de realitys) y Ciro Petrone ("Gomorra" y exparticipante de 'La isla de las tentaciones VIP' en Italia. Ellos se sumarán a las tres protagonistas Isabel Torres, Daniela Santiago y Jedet, que se pondrán en la piel de Cristina Ortiz a lo largo de su vida, y a Lola Dueñas, Goya Toledo, Ester Expósito, Paca La Piraña, Sophia Lamar, Anna Allen, Mariona Terés, Mercedes León, Elvira Mínguez, Lara Martorell y el joven Marcos Sotkovszki, que serán secundarios en el proyecto de Atresmedia.

Juntos trabajarán en 'Veneno', este importante proyecto para la plataforma que contará con ocho episodios de 50 minutos de duración que se irán estrenando de forma semanal. El rodaje de la misma se inició el pasado mes de diciembre y se va a extender cuatro meses, en diferentes localizaciones de la provincia de Almería y de la Comunidad de Madrid. En la misma veremos el trabajo de Los Javis junto a Sonia Martínez y David Troncoso como productores ejecutivos del proyecto. Estos han tenido muy en cuenta el compromiso LGTBI en el resto del equipo y por ello han conformado a un grupo de personas en el que junto al talento se han tenido en cuenta valores como la igualdad, la inclusión o la visibilidad.

Así será 'Veneno'

Esta ficción descubriremos la vida de dos mujeres que nacieron en cuerpos equivocados. Por un lado Valeria, una pequeña que no entendía por qué era un hombre, y por otra Cristina Ortiz La Veneno, que años después terminó siendo todo un icono LGBTI+ en nuestro país. Conoceremos su historia desde que era un niño, ese momento en el que ella no lograba entender porque la gente le llamaba "Joselito", un nombre que ella no identificaba con su ser. La pequeña Cristina sufrió una infancia en la que la violencia estuvo muy presente y en la que le costó mucho luchar por encontrar su lugar. Ella y Valeria nacieron en épocas diferentes pero el destino las unió, y será precisamente lo que terminaremos viendo en 'Veneno', la unión de dos mujeres que lucharon por su libertad.