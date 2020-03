Ángel Garó regaña en inglés desde su casa a los turistas que salen a la calle: "In the street, no. Go, cojón"

Desde el fin de semana, España se encuentra en un estado de alarma que decretó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para reducir la expansión del coronavirus y por lo tanto evitar el colapso del sistema sanitario. La gran mayoría de los ciudadanos permanecen en casa en cuarentena pero si algo se ha podido ver durante estos días por Internet es que la gente siempre se las ingenia para romper las normas. No obstante, que a esas personas no se las ocurra pasar por debajo del balcón de Ángel Garó porque la reprimenda se la llevan seguro.

El humorista se ha hecho viral por los vídeos que está subiendo en su cuenta de Instagram increpando a los viandantes que se les ha ocurrido salir a la calle en Málaga, algunos de ellos turistas (o no), pero que por si acaso Garó les habla en un inglés peculiar para dejar claro que se marchen a su casa: "In the street, no. Go, cojón. No. Nothing. Thank you very much, sir", regaña el actor. Él continúa grabando mientras el ciudadano se aleja por la calle: "Él se va con sus cojones. Pero ha sido muy amable, porque mira cómo se va a tomar por culo, a donde vaya", bromea el intérprete con su característico estilo de humor.

En otro vídeo titulado: "#quedateencasa ¿Es tan difícil de entender?", ve a unas chicas pasar por debajo de su balcón a las que también las echa la bronca: "¿Pero a dónde vais? Where are you going?", comienza el humorista que cuando ve que le contestan en inglés las ignora y continúa con su regañina: "Are you home. Home, cojón", ríe el cómico. Esa misma noche ve a otras tres jóvenes pasear, las graba pero no dice nada, en esta ocasión se guarda sus críticas para él y para sus seguidores de Instagram: "Aquí hay tres petardas que están ahí con su coño moreno, míralas...", comenta mientras las mujeres se alejan con total parsimonia.

Ángel Garó estará en 'Veneno'

Ángel Garó siempre fue un humorista dedicado a la televisión y al teatro. Se hizo muy conocido gracias a los números donde interpretaba diferentes personajes variopintos como Juan de la Cosa, Chikito Nakatone, Pepe Itárburi, Maruja Jarrón y Maruchi cuando colaboraba en programas como 'Un, dos, tres' o 'Noche de fiesta'. El actor estuvo unos años retirado y reapareció en televisión por sorpresa en 'Gran Hermano VIP 6' donde realizó un polémico concurso debido a su mal carácter. En unas semanas se le verá en la serie de los Javis, 'Veneno', donde interpreta a un presentador de televisión.