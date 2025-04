Por Beatriz Prieto | |

'Supervivientes 2025' afrontó su quinta gala semanal con Jorge Javier Vázquez con la duda de si Makoke podría o no continuar en el reality tras sufrir una mala caída en 'Supervivientes: Tierra de nadie'. Una incógnita que se resolvió cerca de la medianoche, cuando el presentador trasladó a la emocionada concursante el parte médico.

El novio de Makoke ve las imágenes de su evacuación en 'Supervivientes 2025'

"Desde el martes pasado, está fuera de la playa y se ha sometido a diversas pruebas", informó Vázquez, sobre Makoke, en el arranque de la gala. El presentador dio paso entonces al vídeo en el que se podían ver "los momentos posteriores a su caída, antes de ser evacuada de emergencia en helicóptero". En ellas, se veía a una dolorida Makoke en una camilla mientras era examinada por los médicos, que le pusieron una inyección para el dolor y una faja antes de evacuarla. "Llevo dos días que no sé lo que tengo, sin saber si puedo continuar o no, estoy superagobiada", confesó la malagueña, en cuanto Vázquez conectó con ella en directo.

"Pienso mucho en mis hijos, decidles que estoy bien, pero quiero seguir", añadió la malagueña, de quien el presentador señaló que "conozco a poca gente que tuviera tantas ganas de ir a 'Supervivientes'". Makoke insistió entonces en que "yo estoy bien, puedo seguir, no me duele", ante lo que Vázquez subrayó que "eso lo tendrá que decidir el equipo médico, esta noche lo vamos a saber". "No quiero irme", recalcó la concursante, antes de confesar que "me asusté mucho, porque al evacuarme en helicóptero pensé que me había quedado tetrapléjica o algo", antes de que se cortara la conexión y procediera a acudir a la palapa, donde se reencontró con sus compañeros.

Makoke y su novio celebran que puede continuar en 'Supervivientes 2025'

"Puede volver a la playa"

La malagueña se retiró entonces a la zona de nominaciones, donde reiteró su deseo de quedarse: "Te hago el pino puente, de verdad que estoy fuerte. Me he caído, pero me he repuesto". El programa la sorprendió con unas palabras de cariño y ánimo de su novio Gonzalo, presente en plató, antes de que Vázquez diera el parte médico. "El equipo del programa ha querido darte una alegría antes de darte a conocer el veredicto del equipo médico. Esperemos que las palabras de Gonzalo te ayuden a enfrentarte al veredicto. A veces en la vida no sucede lo que nosotros queremos", lanzó el presentador.

Las palabras de Vázquez desataron así el llanto de Makoke ante la posibilidad de verse obligada a abandonar. "Tras la contusión lumbar sufrida durante el juego, la paciente ha sido sometida a todas las pruebas médicas necesarias... Vas a tener que volver a la playa, pero para algo...", añadió el catalán, manteniendo la incertidumbre para la malagueña. Un bajón que fue sustituido por saltos de alegría, tanto de la concursante como de su pareja, cuando Vázquez anunció que, "al no presentar ningún tipo de fractura y reducir su dolor con el tratamiento recibido, Makoke puede volver a la playa con sus compañeros".