Por Beatriz Prieto |

La quinta gala de 'Supervivientes 2025' estuvo marcada en gran parte por el posible regreso de Makoke a España tras la mala caída que sufrió en la cita del martes 1 de abril. Por suerte para la malagueña, finalmente el equipo médico aprobó su continuación en el concurso, decisión que vino acompañada por un revés: Makoke quedó eliminada ante sus compañeros nominados Koldo Royo y Carmen Alcayde.

Koldo, Makoke y Carmen Alcayde en la gala 5 de 'Supervivientes 2025'

El primero en ver confirmada su permanencia en el concurso fue Koldo, momento en el que Carmen se derrumbó porque "pienso que me voy, acabo de empezar, me encuentro súperbien, somos muchos todavía...". "Llevo muy poquito tiempo y me daría mucha pena, pero bueno. Lo que tenga que ser, será para bien y ya está", añadió la nominada, para quien "me supondría un horror" dejar el concurso, "pero al final hay que ser positivos". "Estoy bien, porque ha sido una noche de muchas emociones, esto es como una montaña rusa", confesó Makoke, cuando Jorge Javier Vázquez quiso saber cómo se encontraba.

La nominada admitió que "me va a dar algo, pero esto es 'Supervivientes' y lo que quiera la audiencia" y aseguró que "si me tengo que ir, lo haré con muchísima pena, aunque creo que tengo mucho que dar, pero también Carmen". Asimismo, la actitud cabizbaja de José Carlos Montoya llamó la atención de Vázquez. "Entiendo a Makoke, pero esta mujer significa mucho para mí", se sinceró el sevillano, en referencia a una emocionada Carmen que estalló de alegría junto a su compañero al conocer su salvación, con un 54% de los votos a su favor, lo que suponía la marcha inmediata de Makoke.

Makoke se reúne con los habitantes de Playa Misterio en la gala 5 de 'Supervivientes 2025'

"Nos da pena que acabe tu aventura"

"No pasa nada, la verdad es que con el subidón de hablar con mi chico, tengo muchas ganas de verlo, no sé dónde iré ahora", declaró la malagueña, al reunirse con Laura Madrueño después de despedirse de sus compañeros, uno por uno, con abrazos. "Quiero decir a todos que lo que haya pasado en Cayos Cochinos, en Cayos Cochinos se ha quedado, que gane el mejor, me lo he pasado muy bien y he estado muy a gusto", aseguró además Makoke. "Nosotros también estamos muy a gusto contigo, sabemos que una de tus mayores ilusiones era vivir 'Supervivientes, por fin lo has hecho y nos da pena que acabe tu aventura", le dedicó Madrueño.

Carmen se salva de la expulsión ????



Makoke se convierte en la expulsada de la noche ????



????? #SVGala5

???? https://t.co/fR6iCIDK6m pic.twitter.com/Yc5sfe8VfS — Telecinco (@telecincoes) April 3, 2025

La presentadora también destacó que había sido "una gran concursante, nos ha encantado verte tan fuerte, tan guerrera". "Ha sido un verdadero placer contar contigo este año", concluyó Madrueño, despidiendo así a Makoke, cuya alegría fue más que evidente cuando se reencontró en Playa Misterio con sus excompañeras Ángela Ponce y Nieves Bolós, además de Manuel González. Los cuatro se convertían así en candidatos a ser el segundo expulsado definitivo de la edición, decisión que se tomará de nuevo en la cita de 'Supervivientes: Conexión Honduras', el domingo 6 de abril, cuando, si se mantiene la mecánica, disputarán un juego de líder que librará a uno de ellos de estar manos de los espectadores.