Por Julia Almazán Romero |

ETB2 recupera este otoño ' Tal para cual ',y que se convirtió en un fenómeno en la televisión vasca. Tres décadas después, el programa regresa con, quien compaginará este nuevo reto con su labor al frente de ' D Corazón ' en TVE.

El concurso mantiene la esencia que lo hizo popular, por lo tanto, tendremos una coctelera llena de parejas que se someterán a preguntas y retos para medir su nivel de complicidad, respondiendo a través de pizarras, como en su versión original. 'Tal para cual' busca poner a prueba las relaciones de parejas para conocer en realidad si de verdad estás con la persona correcta.

Anne Igartiburu compaginará 'Tal para cual' con el programa de TVE 'D corazón'

El formato marcó un antes y un después en la televisión autonómica. Supuso el primer gran debut televisivo de Ramón García, quien más tarde daría el salto a Antena 3 para presentar 'La ruleta de la fortuna'. Su éxito allanó el camino para otros concursos de compatibilidad como 'Su media naranja', de Jesús Puente en Telecinco. En 2006, 'Tal para cual' tuvo una breve etapa en Antena 3 con Anabel Alonso, aunque sin repetir el impacto de su versión vasca.

En esta nueva edición, ETB2 ya ha iniciado el casting para encontrar a las parejas protagonistas, aunque la fecha de estreno aún no se ha confirmado. Asimismo, para Igartiburu supone un regreso a sus orígenes, ya que antes de consolidar su carrera a nivel nacional comenzó en la televisión autonómica vasca.

Ramón García presentador del primer formato de 'Tal para cual' en 1991

Un formato con mucha historia

'Tal para cual', gracias a su éxito, supuso la creación de un modelo para otros formatos similares que le sucedieron. Estrenado en 1991 con Ramón García al frente, el concurso se mantuvo tres temporadas en antena, logrando un fuerte respaldo de la audiencia. A pesar de algunas versiones fallidas, la original sigue siendo recordada como uno de los grandes formatos de entretenimiento que salieron de ETB, consolidando la carrera de Ramón García y ahora dando pie al regreso de Anne Igartiburu de nuevo a su casa.