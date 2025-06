Anne Igartiburu sale en defensa de Lala Chus y denuncia la gordofobia que sufre

Por Roberto Ponce López |

Durante la emisión de 'D Corazón' del 21 de junio se trataron estos comentarios que la cómica recibe por redes sociales, y Anne Igartiburu quiso ser tajante con este tema. "Desafortunadamente es el pan nuestro de cada día. El odio en muchos mensajes en forma de gordofobia", comenzaba la vizcaína.

Anne Igartiburu defendió a Lala Chus en 'D Corazón' por los insultos gordófobos que ha sufrido

Tras ello, pusieron el fragmento en el que Lala Chus contestó en 'La revuelta' a esta gente que la insulta. En el show de David Broncano la colaboradora dijo: "Si estás un poquito enfadado con la vida, le pides un abrazo a alguien, que al final lo que tú necesitas es un poquito de amor, te das un paseo, te tomas un tinto de verano y dejas en paz a la gente que solo quiere trabajar y ser feliz". Demostrando una vez más que estas críticas no pueden con ella, y que a pesar de tener que lidiar con ello el problema lo tienen los que insultan y no ella.

Después del vídeo, Anne Igartiburu hizo una reflexión sobre esa impunidad que da alas a la gente que se mete en las redes sociales para hacer daño a los demás. "Que haya un nombre, un apellido y un DNI detrás de cada persona que tenga redes sociales", explicó que sería la única manera para acabar con este problema.

Lala Chus contestó a los que le insultan por su físico en 'La revuelta'

Por su parte, los tertulianos del programa de La 1 también quisieron aportar su grano de arena a la conversación. Gema Fernández, por ejemplo, comentó que la gente que no se ponía foto era la más cruel, dando la razón a la presentadora con su petición para que todos nos tengamos que identificar en las redes sociales.

Ante ello, Alberto Guzmán dijo: "¿Qué vacía tienes tu vida o qué de tiempo libre tienes para vomitar ese tipo de cosas en redes sociales?". A lo que la colaboradora replicó: "No es solo gordofobia, te critican por todo".

Alberto Guzmán, colaborador de 'D Corazón', quiso dar su opinión

Alberto Guzmán quiso dar su opinión

El colaborador de 'D Corazón' confesó que también sufre esas faltas de respeto y quiso dar su visión. "Como gordo voy a hablar en este saloncito. Hay una especial inquina con la gente gorda, sobre todo en verano. Os lo digo yo que me sobran unos kilos y constantemente, cuando alguien me quiere faltar el respeto, va directamente a decirme 'gordo' u 'obeso' o 'apártate que me quitas el sol'", dejó claro Guzmán.