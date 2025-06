Lala Chus, dispuesta a representar a España en Eurovisión: "No me calentéis"

Por Sandra Alcaide Barrón |

En el programa de ' La revuelta ' del pasado miércoles 11 de junio, la colaboradora Lala Chus le traía a David Broncano la propuesta deque fuera de gira de conciertos por los distintos pueblos de la península. La orquesta bautizada comohacía su primera actuación en plató, con la humorista cantando un pasodoble con una gorra de lentejuelas rosa.

Tras esta breve, pero icónica actuación, David Broncano le animaba: "El primer pasodoble ha tenido un par de ratos buenos, eh". No le daba tiempo a responder a la colaboradora, cuando era interrumpida por el grito de una persona del público: "A Eurovisión". Este comentario no pasó desapercibido ni para el presentador ni para Ricardo Castella, que ya le llamaba 'Lalody', en referencia a Melody.

David Broncano y los colaboradores de 'La revuelta' posan como una orquesta

A partir de este momento todo el público comenzó a corear: "Eurovisión, Eurovisión, Eurovisión...". Entre risas, Lala Chus no se cerraba ninguna puerta: "No me calentéis que están ahora para lo del Benidorm Fest que se están mandando ya las canciones". De nuevo se volvieron a desatar los cánticos entre el público, totalmente entregados ante la posible candidatura de la colaboradora para representar a España en Eurovisión 2026.

"Ojo el año que viene ahí en Viena, eh Lala", le decía David Broncano. "No me liéis. Se te están poniendo los ojos brillantes, no, David", le contestaba al presentador. Tras unos minutos de debate y bromas sobre si Lala Chus se presentará o no a la preselección española, el presentador de 'La revuelta' daba el tema por zanjado, pero tan solo por el momento: "Ya me calenté, hoy no es el día de comentar esto, pero ya se hablará".

Lala Chus, colaboradora de 'La revuelta'

¿Qué más pasó en el programa?

El programa de 'La revuelta' acogió como invitado al primer astronauta español, Pedro Duque, con una icónica entrada bajando por el tobogán hasta el centro del plató. A lo largo de su visita contó algunas de sus anécdotas más divertidas en el espacio, como cuando alguno de sus compañeros corría en la cinta dentro del cohete y el sudor se quedaba flotando en el aire. A parte, tanto David Broncano como el resto de colaboradores estuvieron preguntándole diversas curiosidades que tenían sobre los olores y los sonidos en el espacio.