Por Beatriz Prieto

La noche del jueves 27 de febrero, Antena 3 despidió la serie 'Honor' con la emisión de su último episodio, tras ocho semanas de recorrido. Por ese motivo, poco sorprendía que, en la misma noche, la cadena de Atresmedia anunciara el estreno de su sucesora en la franja del prime time de los jueves, a partir del 6 de marzo, a las 22.50h: 'Ángela'.

Verónica Sánchez y Daniel Grao como Ángela y Gonzalo en la serie de Atresmedia 'Ángela'

De este modo, Antena 3 mantiene su apuesta por la ficción en la noche de los jueves, estrenando una serie que ya debutó en Atresplayer Premium el pasado verano y que debutará en una noche en la que. Asimismo, la ficción protagonizada por Verónica Sánchez , la emisión habitual de ' Horizonte ' en Cuatro y una nueva entrega de ' Conspiranoicos ' en laSexta.

'Ángela' aterriza así en la principal cadena de Atresmedia más de medio año después de ver la luz a través de la plataforma de pago de la compañía. Con un total de seis episodios de 50 minutos cada uno, esta producción de Buendía Estudios, dirigida por Norberto López-Amado, es la adaptación española de la exitosa serie australiana-británica 'Angela Black', que vio la luz en 2021. Además de Sánchez y Grao, el reparto también cuenta con la participación de Jaime Zatarain, Lucía Jiménez, Iván Marcos, María Isabel Díaz LagoAne Gabarain y las pequeñas Maia Zaitegui y Sua Díez, encargadas de dar vida a las dos hijas de Ángela y Gonzalo, la pareja protagonista.

Así es la historia de 'Angela'

'Ángela' es un thriller que cuenta la historia de una mujer, interpretada por Sánchez, sometida a una relación de maltrato por su marido Gonzalo. La vida de Ángela, no obstante, comienza a cambiar cuando conoce a Eduardo, un antiguo compañero de instituto con el que siente una fuerte conexión. A pesar de que la mejor amiga de Ángela le demuestra que Edu no es quien dice ser, su promesa de ayudarla a escapar de su infierno abre una puerta a la esperanza para la protagonista y sus dos hijas.