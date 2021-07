El 30 de junio de 2020, Atresmedia dio a conocer su decisión de eliminar '¡Ahora caigo!' de la parrilla de las tardes de Antena 3, con el fin de estrenar la producción turca 'Tierra Amarga'. Un cambio inesperado a las puertas del décimo aniversario del formato presentado por Arturo Valls, que tendrá una despedida a lo grande con la emisión de un programa especial.

Logo de la entrega especial de '¡Ahora caigo!' con la que Antena 3 se despedirá del programa

En pleno décimo aniversario del programa, que arrancó el 6 de julio de 2021, Atresmedia ha comunicado su decisión de emitir un programa especial con el que se despedirá de '¡Ahora caigo!' ante los espectadores. Con Valls al frente, Antena 3 emitirá una última entrega a modo de despedida del veterano concurso, que ha dejado a sus espaldas más de 2.100 programas emitidos en la principal cadena de la compañía. "Después de diez años de risas y más de 23.000 concursantes caídos por la trampilla, 'Ahora Caigo' se despide por todo lo alto de la mejor manera posible", recoge la web oficial del programa, cuya entrega especial aún no tiene una fecha concreta de estreno, en horario de prime time.

Esta entrega, seguramente, contará con la presencia de su incondicional público, entre los que es más que probable que se encuentre la famosa Palmira Gogó, quien incluso compartió un vídeo en redes sociales en el que lamentaba la despedida del programa. "Hoy es un día muy triste. Me acabo de enterar que nos quitan Ahora caigo, el programa de Arturo Valls que tantas alegrías y buenos momentos me daba. Solo tengo palabras de agradecimiento. Aún no me lo creo", manifestaba la seguidora incondicional del concurso, en su cuenta de Instagram. Un discurso en el que Palmira también dedicó unas cariñosas palabras a Valls por "lo mucho que me quiere y me ha querido. Me has tratado como si fuera tu madre y siempre te voy a echar de menos".

Una merecida despedida

La decisión por parte de la cadena de retirar '¡Ahora caigo!' de forma definitiva, a partir del 5 de julio, llega ante los flojos datos del programa con respecto al resto de la programación de las tardes de Antena 3. Después de que la llegada de 'Pasapalabra' en mayo de 2020, el formato de Valls adelantó su emisión a las 17:30, donde pasó del 14%-16% de share que obtenía durante su franja previa, a cifras que rondaban el 10%-11%. Unos datos que a cadena trató de levantar con un cambio en su mecánica a principios de año, pero que no lograron mejorarlos lo suficiente. Sin embargo, esto no empaña una trayectoria de diez años de historia, en la que los fans del concurso, como la propia Palmira, se han divertido cada tarde gracias a Valls y compañía, razón por la que la cadena despedirá el formato por todo lo alto, tras concluir su emisión el pasado 2 de julio.