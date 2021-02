Muere Paquillo Gogó, uno de los míticos espectadores de las gradas de '¡Ahora caigo!'

Los espectadores de '¡Ahora caigo!', así como el equipo del programa, han recibido una triste noticia. El concurso anunció el pasado 4 de febrero a través de sus redes sociales que Paquillo Gogó, uno de los espectadores más míticos del programa, había fallecido. De este modo, compartían un mensaje de condolencias recordándolo.

Paquillo, mítico espectador de '¡Ahora caigo!'

Paquillo era uno de los personajes más queridos del formato, y es que, por su carisma, se había ganado el cariño del público que ve el programa desde su casa y también el del propio Arturo Valls. Se trataba de uno de los espectadores fijos en el graderío de '¡Ahora caigo!' y que, en muchas ocasiones, llenaba las tardes de humor con sus bailes junto a Palmira, otra clásica.

"Buen viaje, compañero. Allí donde estés, seguro que te has llevado tu ritmo y tu buen humor", escribían desde el programa en la cuenta de Twitter, compartiéndolo también en catalán, pues era de Tarragona. "Te recordaremos con cariño". En la imagen que ilustraba el tuit se veía uno de los momentos en donde Paquillo trataba de hacer reír al resto del público y a los participantes con su buen humor.

'¡Ahora caigo!' cambia su dinámica

A finales de enero, '¡Ahora caigo!' anunció que iba a realizar cambios en su mecánica con la intención de darle más importancia al concursante central. Este, en el caso de ganar, repite al programa siguiente, pudiendo jugar de manera indefinida hasta ser derrotado. Además, su elección ya no depende de la prueba de la tablets, sino que se habrá realizado con anterioridad.

Por otro lado, este concursante no podrá plantarse y tiene como objetivo derrotar a ocho de los oponentes. Si lo consigue, pasa a una prueba en la que tiene que resolver 10 preguntas en dos minutos y, si lo hace, se lleva el dinero acumulado y vuelve al siguiente programa. De no hacerlo, regresa al día siguiente, pero sin haberse llevado nada. Además, en el caso de que llegue a este final con menos de 5000 euros, el programa pone a su disposición esa cantidad para que juegue. Con estas normas, el concursante central solo se marcha cuando un oponente lo gana, sumado a que los dos oponentes no elegidos regresan al día siguiente.