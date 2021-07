El 6 de julio de 2011, Antena 3 incorporaba a su parrilla un nuevo concurso, bajo el nombre de '¡Ahora caigo!', con Arturo Valls al frente. Por entonces, el valenciano contaba con menos experiencia como presentador, tras ponerse al frente de formatos como 'Caiga quien caiga' o '¡Allá tú!', pero logró conquistar a los organizadores por encima de otros candidatos.

Dani Mateo, Josep Lobató o Cristina Urgel fueron algunos de los rostros conocidos que optaron al puesto de presentador de este formato que, a lo largo de casi diez años, ha estado en manos del humorista y actor valenciano. Pero Antena 3 dio a conocer que despediría definitivamente el concurso, a las puertas de su décimo aniversario, para ocupar su franja con la serie turca 'Tierra Amarga'. Una mala noticia para los fans del formato, razón por la que, en FormulaTV, recogemos algunas curiosidades de este espacio que ha acompañado a los espectadores desde el verano de 2011.

1 Adaptación de un programa israelí

El logo de '¡Ahora caigo!' en sus inicios

'¡Ahora caigo!' nació como adaptación española del concurso israelí 'La'uf al HaMillion', programa que nació a finales de 2010 de la mano de la productora Arutz 10. Desde entonces, el formato ha estado manos de Gestmusic, productora encargada de programas como 'Operación Triunfo' o 'Tu cara me suena', y se ha convertido en la versión más longeva del mundo hasta el momento, con casi diez años de trayectoria a sus espaldas. El formato se ha vendido a numerosos países como Alemania, Estados Unidos, Francia o Tailandia, aunque su mayor duración hasta la fecha, además de en España, se ha dado en lugares como China, Grecia, la India o Italia.

2 Empezó en el prime time

Arturo Valls en los inicios de '¡Ahora caigo!'

Aunque '¡Ahora caigo!' es actualmente conocido por su emisión diaria, sus inicios en Antena 3 fueron muy diferentes: el programa llegó al comienzo de julio de 2011, en horario de prime time, como sucesor de la segunda temporada de 'Hispania'. Por entonces, el programa cosechaba más de dos millones de espectadores, con alrededor de 13% de share, lo que no tardó en animar a la cadena a incorporar el concurso a sus tardes, casi un mes después de su estreno.

La principal cadena de Atresmedia ya había realizado este mismo cambio con formatos como 'Atrapa un millón' y lo hizo efectivo desde septiembre de 2011, algo que se ha mantenido hasta la actualidad, aunque el concurso también ha contado con alguna que otra entrega especial en prime time. Este cambio de franja, además, supuso que el gran premio final al que podían optar los concursantes se viera reducido: pasó de los 200.000 euros a la mitad, 100.000 euros.

3 Arturo Valls ha lucido más de 50 disfraces

Arturo Valls, con algunos de los disfraces que ha llevado en '¡Ahora caigo!'

Con tantas entregas a sus espaldas y el buen humor que Valls ha demostrado siempre, han sido múltiples las ocasiones en las que el presentador ha amenizado las emisiones de '¡Ahora caigo!' no solo con sus chistes y bromas, sino también con sus distintos disfraces. El valenciano no se ha cortado nunca a la hora de demostrar su lado más cómico y desenfadado.

Algo que han favorecido las entregas especiales que se han desarrollado a lo largo de los diez años de historia del concurso, desde programas temáticos, hasta entregas dedicadas a fechas concretas como Carnaval, Halloween o Navidad. Ocasiones en las que Valls dejó a un lado su traje habitual para dar un toque ameno y entretenido con distintos disfraces, desde aquellos que pueden resultar más comunes, como Elvis Presley, mariachi o Drácula, hasta otros más originales y atrevidos como la Mona Lisa, burbuja Freixenet o Kim Kardashian.

4 Sustitutos muy variados

Arturo Valls, junto a su sustituta Silvia Abril, en el plató de '¡Ahora caigo!'

Aunque Valls ha sido sin duda el presentador más emblemático de '¡Ahora caigo!', lo cierto es que han existido varias ocasiones en las que el valenciano ha cedido temporalmente su testigo a algún compañero de profesión. Carlos Sobera, de hecho, fue el primero en ocupar el puesto de Valls dos años después de que se estrenara el programa, en una especie de "crossover" entre el formato del valenciano y 'Atrapa un millón', por el que los presentadores de ambos espacios intercambiaron sus papeles por un día.

Esa misma estrategia se repitió en 2014, cuando Jorge Fernández intercambió su puesto en 'La ruleta de la suerte' con Valls, algo que ambos repitieron en 2018. En 2016, llegó el turno de Juanra Bonet, en ese caso con un intercambio con '¡Boom!'. En el verano de 2019, '¡Ahora caigo!' incorporó al segundo presentador con más recorrido del formato, Silvia Abril, quien se encargó del puesto del valenciano a lo largo de la época estival, con algo más de cuarenta entregas. Más recientemente, el puesto de Valls también ha sido ocupado este mismo año por Eugeni Alemany y El Monaguillo, quienes en junio se han encargado de presentar el concurso en una entrega cada uno.

5 Un público más que familiar

Arturo Valls junto a Palmira en '¡Ahora caigo!'

Con tantas entregas a su espaldas, '¡Ahora caigo!' ha contado con un público muy fiel, con miembros que no solo han estado presentes en gran parte de su historia, sino que han logrado convertirse en parte esencial del formato al implicarse a lo largo de las distintas entregas. Su humor, su iniciativa y divertida actitud han conquistado a los espectadores del espacio, haciendo que nombres y rostros como los de Palmira o Paquillo Gogó fueran tan familiares como el del propio Valls.

Tal ha sido el nivel de cercanía del presentador y del equipo con algunos miembros del público, que en febrero de 2021, el programa no dudó en manifestar su dolor ante la muerte de Paquillo. "Buen viaje, compañero. Allí donde estés, seguro que te has llevado tu ritmo y tu buen humor. Te recordaremos con cariño", escribieron desde la cuenta oficial del concurso, que también recordó en su web algunos de los momentos más divertidos que había protagonizado el fan del formato, especialmente sus bailes con la propia Palmira. Sobre esta seguidora, su ausencia a lo largo de varias entregas, propició incluso que el programa creara una versión suya de cartón que Valls no dudó en lucir en el plató, donde el presentador y Palmira han demostrado muchas veces la buena sintonía que comparten.

6 Ha emitido varios especiales

Arturo Valls, con los invitados del especial de '¡Ahora caigo!' por el 30º aniversario de Antena 3

Ante el éxito de '¡Ahora caigo!', el formato ha contado con varios especiales a lo largo de su historia. En los inicios de su recorrido en Antena 3, el concurso organizó entregas dedicadas a citas tan emblemáticas como Navidad o Halloween. En diciembre de 2011, el programa organizó ya su primera entrega "VIP" con rostros conocidos como Berta Collado, Àngel Llàcer, Úrsula Corberó o Santi Rodríguez, entre otros, para recaudar dinero para fines benéficos.

Desde entonces, el concurso presentado por Valls ha sumado numerosas entregas que han roto un tanto la rutina del formato, ya fuera para dedicar el espacio a distintos temas como la historia, el cine o los superhéroes, como para promocionar productos de Atresmedia. De esa forma, '¡Ahora caigo!' ha organizado entregas incluso con los rostros implicados en producciones como 'Fenómenos', 'Con el culo al aire', 'Top Chef' o 'Tu cara me suena'. A ello se sumó, además, una entrega especial por el trigésimo aniversario de Antena 3, que se emitió a principios de 2020, en el que Valls contó con la presencia de rostros conocidos de la cadena con los que la audiencia pudo repasar algunos momentos icónicos de la cadena principal de Atresmedia.

7 Más de 2.000 programas

Arturo Valls en la celebración de los 2.000 programas de '¡Ahora caigo!'

El 23 de noviembre de 2020, '¡Ahora caigo!' celebró su entrega número 2.000 con un programa especial al estilo de todo un musical de Broadway, poniendo letras adecuadas para la ocasión a temas tan conocidos como "Bella Ciao", canción que se hizo especialmente popular con 'La Casa de Papel'; la intro de 'Heidi' o temas de películas tan famosas como "Grease" o "El rey león". Ya tres años antes, en mayo de 2017, el concurso se convirtió en el programa más longevo de Gestmusic, al superar los 1285 programas que había conseguido acumular 'Crónicas marcianas', un recorrido por el que Valls consiguió en 2012 el Premio Zapping en la categoría de presentador; en el 2014, el Premio Ondas y, ese mismo año, también el Premio Iris.

8 Ha contado con 24.000 concursantes

Arturo Valls posa con varios niños concursantes de '¡Ahora caigo!'

Con tantos programas acumulados a lo largo de su historia, superando las dos mil entregas y rozando los diez años de recorrido, por el plató de 'Ahora caigo' han pasado hasta 24.000 concursantes, con el objetivo de llevarse el mayor premio posible. Además de los habituales participantes anónimos, Valls también ha podido poner a prueba los conocimientos de personajes muy conocidos, como Angy Fernández, Poty o Pepón Nieto, entre otros muchos.

El formato también ha contado con la participación de niños en algunos de los momentos de su historia, especialmente en época navideña, cuando los más pequeños de la casa cobraban protagonismo tanto dentro como fuera de la televisión. Una larga lista de participantes, muchos de los cuales se han sumado al buen humor de Valls, tanto haciendo gala de chistes malos como de sus a veces un tanto peculiares habilidades, con las que sorprendieron muchas veces al valenciano. Asimismo, el protagonismo que el formato les ha otorgado, ha ido cambiando con el paso de las temporadas, hasta el punto de que el formato ha optado, en su última etapa, por permitir la permanencia del concursante central a lo largo de distintas entregas.

9 Se han planteado hasta 130.000 preguntas

Dos concursantes en uno de los duelos de '¡Ahora caigo!'

Al igual que '¡Ahora caigo!' ha contado con una larga lista de participantes a lo largo de sus casi diez años de historia, el programa también les ha puesto a prueba con distintas cuestiones, hasta sumar la cifra de 130.000 cuestiones por las que muchos han perdido o ganado dinero en el formato. Asimismo, lo que en un principio habían sido tan solo preguntas cuyas respuestas tan solo incluían algunas letras como pistas, fue evolucionando con el paso del tiempo para incorporar otras retos más amenos con los que mantener el interés de la audiencia.

De ese modo, se incorporaron, además de la habitual pregunta de trivial a resolver en treinta segundos, hasta un total de cuatro desafíos más: la prueba de "Entre tres" en la que los concursantes debían escoger la respuesta entre tres términos posibles; "Adivina", que consiste en deducir la solución a través de distintas pistas; "Vaya lío", en la que se ha de averiguar la respuesta en medio de un anagrama o "Palabra gallina", juego en el que había que acertar el fragmento oculto de la letra de una canción. Distintos retos que han conseguido entretener cada tarde a la audiencia del concurso y que han puesto a prueba a sus numerosos participantes.

10 22.794.134 euros repartidos en premios

Geljo, último concursante de '¡Ahora caigo!' que obtuvo los 100.000 euros

A mediados de febrero de 2021, '¡Ahora caigo!' entregó su último bote de 100.000 euros a Geljo, un concursante que hizo gala de su valor al intentar alcanzar el premio en una última ronda sin comodines. Algo que no sucedía desde tres años antes cuando, el 18 de febrero de 2019, Paki consiguió también el gran premio, algo que han alcanzado hasta una veintena de participantes a lo largo de la historia del formato. Aun así, el programa ha logrado repartir mayores o menores cantidades de dinero en su década de historia, acumulando hasta 22.794.134 euros repartidos entre una multitud de concursantes que han pasado por su plató.

Dicha cantidad ha sido distribuida de distintas formas, desde que, en los inicios del programa, si el jugador central perdía frente a un rival del círculo, este tan solo se llevaba lo que mostraba su "moneda". Con el paso de los años, el formato fue cambiando sus reglas para que sus premios resultaran más apetecibles a sus participantes, hasta el punto de que la última modificación, anunciada a mediados de febrero de 2021, permitía mantenerse en el programa para obtener más dinero. A ello se sumaba, además, el hecho de que el programa incluía hasta 300.000 euros diarios en juego, en lugar de los 100.000 que había mantenido hasta la fecha.