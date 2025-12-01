'Antena 3 noticias' (19,4%) lidera en noviembre, 'Telediario' (13,9%) crece e 'Informativos T5' (8,2%) baja

Por Redacción | |

El gran 19,4% de media que firma 'Antena 3 noticias' en noviembre revalida su liderazgo, con más de dos millones de espectadores y con bastante ventaja sobre el resto de ofertas. La segunda posición la ocupa el 'Telediario' de La 1, que con su 13,9%, sigue creciendo poco a poco y sube tres décimas respecto al mes anterior.

Tabla de medias de informativos generales y por ediciones

Por su parte, 'Informativos Telecinco' cae medio punto y firmando una media del 8,2% recorta distancias con 'laSexta' (7,6%), quien sube una décima. Finalmente, 'Noticias Cuatro' se mantiene en un quinto puesto apuntando un 6,2%, mejorando dos décimas en un mes. Vamos a conocer todos los detalles, edición por edición, gracias al informe elaborado por Dos30 a partir de los datos de Kantar Media.

De lunes a viernes

En la edición de la sobremesa entre semana, 'Antena 3 noticias 1' lidera holgadamente con un gran 24% de share, seguido de 'Telediario 1' con su 15,3% y de 'Informativos Telecinco 15:00', con un 9,6%. Por la noche, se repite el orden con 'Antena 3 noticias 2' (18,7%) siendo los más vistos con una media de 2.222.000 espectadores y le siguen 'Telediario 2' (13,6%) y 'Informativos Telecinco 21:00' (7,1%).

Ranking de informativos más vistos en noviembre 2025

Los fines de semana

Cuatro vs. laSexta

De lunes a viernes, 'laSexta noticias 14h' (8,1%) gana en la sobremesa 'Noticias Cuatro 1' (6,7%) y por la noche se amplía la distancia entre 'laSexta noticias 20h' (7,4%) y 'Noticias Cuatro 2' (5,2%). Los fines de semana, en la sobremesa, 'Noticias Cuatro fin de semana' logra imponerse con un 8,2% a 'laSexta noticias fin de semana' (6,9%), aunque por la noche las de Atresmedia (7,9%) vuelven a adelantar a las de Mediaset (6,2%).