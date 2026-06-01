'Antena 3 Noticias' sube 2 décimas con respecto a abril y lidera ya 77 meses seguidos

Por Redacción |

'Antena 3 noticias 1' se mantiene como el espacio informativo más visto de la televisión española con una media de 2.155.000 espectadores y un excelente 23,3% de cuota de pantalla, según el informe facilitado por Dos30' con datos de Fifty5blue. La segunda posición también es para Antena 3 gracias a 'Antena 3 Noticias Fin de Semana 1', que alcanza un 21,8% de share y reúne a 1.913.000 espectadores de media.

En La 1, el informativo más seguido vuelve a ser la primera edición del 'Telediario' de lunes a viernes, que registra un sólido 14,4% de cuota de pantalla y congrega a una media de 1.329.000 espectadores. Por su parte, el 'Telediario 2' firma un 12,6% de share y 1.276.000 espectadores, manteniéndose entre los espacios informativos más vistos del país.

En cuanto a Telecinco, la edición de sobremesa de 'Informativos Telecinco' se consolida como el informativo más seguido de la cadena con un 9,2% de cuota de pantalla y una media de 856.000 espectadores, liderando la oferta informativa de Mediaset España.

En la parte baja de la clasificación,vuelve a imponerse aen el cómputo global del mes, repitiendo el resultado registrado en abril. Sin embargo, la distancia entre ambos espacios continúa reduciéndose de forma significativa: si hace un mes la diferencia superaba los, en mayo queda reducida a apenas, confirmando el progresivo acercamiento de los informativos de Cuatro a los de laSexta.

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Antena 3 sigue sin rival en la sobremesa de lunes a viernes

Como viene siendo habitual, 'Antena 3 Noticias 1' mantiene el liderazgo de los informativos de lunes a viernes con una media de 2.155.000 espectadores y un destacado 23,3% de cuota de pantalla. La edición presentada por Sandra Golpe no solo mejora sus registros respecto al mes anterior, sino que además amplía su ventaja en espectadores sobre sus principales competidores.

La segunda posición vuelve a ser para 'Telediario 1', que se mantiene muy estable con una media de 1.329.000 espectadores y un 14,4% de share. Completa el podio 'Informativos Telecinco 15:00', que mejora ligeramente sus resultados respecto a abril y alcanza los 856.000 espectadores y un 9,2% de cuota de pantalla.

En la batalla de los informativos de sobremesa de las segundas cadenas, 'laSexta noticias 14h' mantiene el liderazgo con una media de 652.000 espectadores y un 8% de cuota de pantalla. No obstante, la distancia con su principal competidor continúa reduciéndose.

En cuanto a 'Noticias Cuatro 1', firma un 8,2% de share y reúne a 576.000 espectadores, situándose ya a menos de 100.000 seguidores del informativo de laSexta y confirmando la tendencia al acercamiento que viene registrándose en los últimos meses.

La noche también es para 'Antena 3 Noticias'

Tampoco hay grandes cambios en la clasificación de los informativos nocturnos. Un mes más, 'Antena 3 noticias 2', presentado por Vicente Vallés, se mantiene como la referencia de la franja con una media de 1.893.000 espectadores y un sólido 18,4% de cuota de pantalla. Además, el espacio mejora sus registros respecto al mes de abril y refuerza su posición de liderazgo.

La segunda plaza vuelve a ser para 'Telediario 2', que registra una media de 1.276.000 espectadores y un 12,6% de share. El informativo de La 1 cede ligeramente respecto al mes anterior, aunque continúa manteniéndose con holgura por encima del millón de seguidores.

Por su parte, 'Informativos Telecinco 21:00' conserva la tercera posición con una media de 833.000 espectadores y un 8,2% de cuota de pantalla. El espacio informativo de Mediaset mejora ligeramente sus resultados respecto a abril y continúa reduciendo distancias con sus principales competidores.

En la franja nocturna de Cuatro y laSexta, el escenario es similar al de la sobremesa: laSexta mantiene la ventaja sobre Cuatro, aunque la distancia entre ambas cadenas continúa reduciéndose. 'laSexta noticias 20h' registra una media de 552.000 espectadores y un 6,4% de cuota de pantalla, cifras que suponen un ligero retroceso respecto al mes anterior.

Por su parte, 'Noticias Cuatro 2' continúa acercándose a su competidor directo y alcanza los 431.000 espectadores con un 5,5% de share. El informativo de Cuatro mejora ligeramente sus registros respecto a abril y sigue reduciendo la brecha con la edición nocturna de laSexta, situándose ya a poco más de 120.000 espectadores de distancia.

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Antena 3 aumenta su distancia respecto a La 1 en el fin de semana

En el fin de semana, 'Antena 3 Noticias Fin de Semana 1' no solo lidera su franja, sino que además se coloca como el segundo informativo más visto del mes en el cómputo global. La edición de sobremesa alcanza una media de 1.913.000 espectadores y un 21,8% de cuota de pantalla, superando incluso a 'Antena 3 Noticias 2'.

Por detrás se sitúa 'Telediario Fin de Semana 1', que ocupa la segunda posición de su franja con 1.225.000 espectadores y un 13,9% de share. La edición de sobremesa de La 1 mejora medio punto respecto a abril, aunque se mantiene todavía lejos del informativo de Antena 3.

También por la noche se impone Antena 3. 'Antena 3 Noticias Fin de Semana 2' lidera con una media de 1.250.000 espectadores y un 12,3% de cuota de pantalla, por delante de 'Telediario Fin de Semana 2', que registra 1.121.000 espectadores y un 10,9%. En este caso, la edición nocturna de TVE acusa una caída de 1,5 puntos respecto al mes anterior.

El tercer puesto en ambas franjas queda para 'Informativos Telecinco'. La edición de sobremesa firma un 8,1% y reúne a 706.000 espectadores, mejorando en seguidores y manteniendo su cuota de pantalla. En cambio, 'Informativos Telecinco 21:00' retrocede hasta los 767.000 espectadores y un 7,7%, cediendo 71.000 seguidores y seis décimas respecto al mes anterior.

Por último, entre las segundas cadenas vuelve a imponerse Cuatro en la sobremesa. 'Noticias Cuatro 1' amplía incluso su ventaja respecto al mes anterior y alcanza una media de 570.000 espectadores y un 8,5% de cuota de pantalla, frente a los 494.000 seguidores y el 7,4% de share registrados por 'laSexta Noticias 14h'.

En la franja nocturna, sin embargo, el liderazgo continúa en manos de laSexta. 'laSexta Noticias 20h' reúne a 552.000 espectadores y firma un 6,4% de cuota de pantalla, superando a 'Noticias Cuatro 2', que alcanza los 481.000 espectadores y un 5,7% de share. Aun así, el informativo de Cuatro mejora ligeramente sus resultados respecto al mes anterior y sigue recortando distancias con su principal competidor.