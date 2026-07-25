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Audiencias 'La Voz Kids' lidera con un 14,9% en su semifinal y '¡De Viernes!' sube a un 12,2%

AUDIENCIAS VIERNES 24 DE JULIO

'La Voz Kids' lidera con un 14,9% en su semifinal y '¡De Viernes!' sube a un 12,2%

El talent de Antena 3 logra superar el millón de espectadores y la cadena se lleva el liderazgo del día por primera vez tras el Mundial con un 13,1%.

'La Voz Kids' lidera con un 14,9% en su semifinal y '¡De Viernes!' sube a un 12,2%
©Atresmedia
Por RedacciónPublicado: Sábado 25 Julio 2026 10:07 (hace 59 minutos)

Audiencias Viernes 24 de Julio de 2026

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    13,1%

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    11,4%

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    8,9%

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Prime time

La 1

Viaje al centro de la tele: la noche temática 518.000 7,7%

La 2

Trivial Pursuit256.000 3,4%

Cifras y letras465.000 5,7%

Plano general 154.000 1,8%

Historia de nuestro cine: presentación 263.000 4,3%

Historia de nuestro cine: película 266.000 4,4%

Antena 3

La voz kids: a punto de empezar830.000 10,2%

La voz kids: semifinal1.030.000 14,9%

Cuatro

First Dates510.000 6,5%

El blockbuster 481.000 6,5%

Telecinco

¡De viernes!: express586.000 7,2%

¡De viernes!758.000 12,2%

laSexta

La Sexta clave347.000 4,7%

laSexta columna 483.000 6,0%

Equipo de investigación 393.000 4,7%

Equipo de investigación 261.000 4,2%

Late night

La 1

Diario América 24h92.000 4,2%

La 2

Fortunata y Jacinta47.000 1,8%

Antena 3

La voz kids: grandes momentos296.000 10,3%

Cuatro

Cine Cuatro 171.000 4,8%

Sportium Game Show49.000 2,4%

Telecinco

Gran Madrid Show195.000 8,6%

laSexta

Equipo de investigación 195.000 5,5%

Equipo de investigación 101.000 4,7%

Sobremesa y tarde

La 1

Directo al grano917.000 10,6%

Valle Salvaje671.000 8,9%

La promesa808.000 11,6%

Malas lenguas764.000 11,4%

Aquí la Tierra740.000 10,7%

La 2

Saber y ganar585.000 6,5%

Tour de Francia' "Gap-Alpe d'Huez"1.082.000 12,6%

Malas lenguas654.000 8,9%

Carreteras extremas 219.000 3,3%

Jeopardy142.000 2,1%

Antena 3

Sueños de libertad1.105.000 12,5%

Yas verano641.000 8,6%

Pasapalabra1.143.000 16,6%

Cuatro

Todo es mentira: summer tem592.000 7,0%

Lo sabe no lo sabe419.000 6,1%

Telecinco

Amor... ¡o lo que surja!440.000 5,0%

El verano se mueve570.000 7,0%

¡De lunes a viernes!618.000 8,8%

¡Allá tú!779.000 11,4%

laSexta

Zapeando482.000 5,5%

Más vale tarde de verano410.000 5,6%

Mañana

La 1

La hora de La 1354.000 19,7%

Mañaneros 360500.000 16,5%

Mañaneros 360924.000 12,6%

La 2

Lugares extraordinarios del mundo 26.000 2,6%

Esto es España 56.000 4,3%

De tapas por España 58.000 3,5%

El señor de los bosques 37.000 1,9%

Universo UNED29.000 1,4%

¡Qué animal! 28.000 1,3%

Las rutas dAmbrosio 53.000 2,3%

El escarabajo verde 87.000 3,0%

Curro Jiménez 168.000 4,3%

El cazador123.000 2,1%

El cazador247.000 3,0%

Antena 3

Espejo público verano260.000 10,6%

Cocina abierta de Joseba Arguiñano 669.000 13,9%

La ruleta de la suerte1.319.000 19,2%

Cuatro

Love Shopping TV3.000 0,4%

¡Toma salami! 14.000 1,6%

Alerta Cobra 21.000 1,7%

Alerta Cobra 32.000 1,9%

Alerta Cobra 47.000 2,3%

En boca de todos235.000 7,7%

Telecinco

La mirada crítica263.000 13,8%

Vamos a ver verano262.000 9,5%

El precio justo515.000 8,2%

laSexta

Equipo de investigación 26.000 2,1%

Aruser@s fresh162.000 8,4%

Al rojo vivo255.000 7,2%

Informativos

La sobremesa del viernes confirma el dominio de Antena 3, aunque con un ligero retroceso: 'Antena 3 noticias 1' baja 1 punto respecto al mismo viernes de hace siete días, del 22,6% al 21,6%, aunque sigue siendo líder destacado con casi 1,9 millones de espectadores. Quien más sube en la franja es 'Noticias Cuatro 1', que gana 2,6 puntos y pasa del 7,7% al 10,3%, su mejor dato reciente. En el lado contrario, 'Informativos Telecinco 15:00' cede 0,6 puntos, del 8,4% al 7,8%, mientras 'Telediario 1' mejora 1,8 puntos y escala hasta el 15,1%.

En la noche, el movimiento más llamativo lo protagoniza 'Informativos Telecinco 21:00', que sube 1 punto respecto al viernes anterior, del 8,5% al 9,5%, con 100.000 espectadores más. 'Antena 3 noticias 2' cede apenas 0,7 puntos y se mantiene líder con el 17,8%, mientras 'Telediario 2' aguanta con una subida de 0,5 puntos hasta el 13,3%. 'laSexta noticias 20h' repite exactamente el 7,1% de hace una semana, sin variación.

La 1

Telediario matinal202.000 22,3%

Informativo territorial 1877.000 14,6%

Telediario 11.318.000 15,1%

Informativo territorial 21.162.000 13,0%

Telediario 21.002.000 13,3%

Informativo 24h141.000 4,9%

Antena 3

Noticias de la mañana172.000 13,8%

Antena 3 noticias 11.890.000 21,6%

Antena 3 noticias 21.349.000 17,8%

Cuatro

Noticias Cuatro 1679.000 10,3%

El desmarque Cuatro 1544.000 6,4%

Noticias Cuatro 2443.000 6,5%

Telecinco

El matinal41.000 6,0%

El matinal79.000 8,3%

El matinal141.000 10,2%

Informativos Telecinco 15:00680.000 7,8%

Informativos Telecinco 21:00715.000 9,5%

laSexta

laSexta noticias 14h554.000 7,5%

laSexta noticias: Jugones435.000 4,9%

laSexta noticias 20h483.000 7,1%

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