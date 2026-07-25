'La Voz Kids' lidera con un 14,9% en su semifinal y '¡De Viernes!' sube a un 12,2%

Por Redacción |

Prime time

La 1

Viaje al centro de la tele: la noche temática Todo tocata 518.000 7,7%

La 2

Trivial Pursuit256.000 3,4% Cifras y letras465.000 5,7% Plano general Cristina Sánchez 154.000 1,8% Historia de nuestro cine: presentación El bueno, el feo y el malo 263.000 4,3% Historia de nuestro cine: película El bueno, el feo y el malo 266.000 4,4%

Antena 3

La voz kids: a punto de empezar830.000 10,2% La voz kids: semifinal1.030.000 14,9%

Cuatro

First Dates510.000 6,5% El blockbuster The Mauritanian 481.000 6,5%

Telecinco

¡De viernes!: express586.000 7,2% ¡De viernes!758.000 12,2%

laSexta

La Sexta clave347.000 4,7% laSexta columna Franco ha vuelto 483.000 6,0% Equipo de investigación El negocio de los conciertos 393.000 4,7% Equipo de investigación Taylor Swift y el caché de los cantantes 261.000 4,2%

Late night

La 1

Diario América 24h92.000 4,2%

La 2

Fortunata y Jacinta47.000 1,8%

Antena 3

La voz kids: grandes momentos296.000 10,3%

Cuatro

Cine Cuatro Enemigos. Ecks contra Sever 171.000 4,8% Sportium Game Show49.000 2,4%

Telecinco

Gran Madrid Show195.000 8,6%

laSexta

Equipo de investigación La reventa 195.000 5,5% Equipo de investigación Caso Shakira 101.000 4,7%

Sobremesa y tarde

La 1

Directo al grano917.000 10,6% Valle Salvaje671.000 8,9% La promesa808.000 11,6% Malas lenguas764.000 11,4% Aquí la Tierra740.000 10,7%

La 2

Saber y ganar585.000 6,5% Tour de Francia' "Gap-Alpe d'Huez"1.082.000 12,6% Malas lenguas654.000 8,9% Carreteras extremas La ciudad que era lunes 219.000 3,3% Jeopardy142.000 2,1%

Antena 3

Sueños de libertad1.105.000 12,5% Yas verano641.000 8,6% Pasapalabra1.143.000 16,6%

Cuatro

Todo es mentira: summer tem592.000 7,0% Lo sabe no lo sabe419.000 6,1%

Telecinco

Amor... ¡o lo que surja!440.000 5,0% El verano se mueve570.000 7,0% ¡De lunes a viernes!618.000 8,8% ¡Allá tú!779.000 11,4%

laSexta

Zapeando482.000 5,5% Más vale tarde de verano410.000 5,6%

Mañana

La 1

La hora de La 1354.000 19,7% Mañaneros 360500.000 16,5% Mañaneros 360924.000 12,6%

La 2

Lugares extraordinarios del mundo Jamaica 26.000 2,6% Esto es España Córdoba 56.000 4,3% De tapas por España Valladolid: villa, corte y ciudad imperial 58.000 3,5% El señor de los bosques Piedralaves, Ávila 37.000 1,9% Universo UNED29.000 1,4% ¡Qué animal! Cetáceos 28.000 1,3% Las rutas dAmbrosio La Axarquía malagueña 53.000 2,3% El escarabajo verde El arte de observar 87.000 3,0% Curro Jiménez Entierro en la serranía 168.000 4,3% El cazador123.000 2,1% El cazador247.000 3,0%

Antena 3

Espejo público verano260.000 10,6% Cocina abierta de Joseba Arguiñano Tarta de bacalao con hortalizas asadas 669.000 13,9% La ruleta de la suerte1.319.000 19,2%

Cuatro

Love Shopping TV3.000 0,4% ¡Toma salami! Esto es trap 14.000 1,6% Alerta Cobra Entre hermanos 21.000 1,7% Alerta Cobra Excursión escolar 32.000 1,9% Alerta Cobra El más buscado 47.000 2,3% En boca de todos235.000 7,7%

Telecinco

La mirada crítica263.000 13,8% Vamos a ver verano262.000 9,5% El precio justo515.000 8,2%

laSexta

Equipo de investigación Que viene el lobo 26.000 2,1% Aruser@s fresh162.000 8,4% Al rojo vivo255.000 7,2%

Informativos

La sobremesa del viernes confirma el dominio de Antena 3, aunque con un ligero retroceso: 'Antena 3 noticias 1' baja 1 punto respecto al mismo viernes de hace siete días, del 22,6% al 21,6%, aunque sigue siendo líder destacado con casi 1,9 millones de espectadores. Quien más sube en la franja es 'Noticias Cuatro 1', que gana 2,6 puntos y pasa del 7,7% al 10,3%, su mejor dato reciente. En el lado contrario, 'Informativos Telecinco 15:00' cede 0,6 puntos, del 8,4% al 7,8%, mientras 'Telediario 1' mejora 1,8 puntos y escala hasta el 15,1%.

En la noche, el movimiento más llamativo lo protagoniza 'Informativos Telecinco 21:00', que sube 1 punto respecto al viernes anterior, del 8,5% al 9,5%, con 100.000 espectadores más. 'Antena 3 noticias 2' cede apenas 0,7 puntos y se mantiene líder con el 17,8%, mientras 'Telediario 2' aguanta con una subida de 0,5 puntos hasta el 13,3%. 'laSexta noticias 20h' repite exactamente el 7,1% de hace una semana, sin variación.

La 1

Telediario matinal202.000 22,3% Informativo territorial 1877.000 14,6% Telediario 11.318.000 15,1% Informativo territorial 21.162.000 13,0% Telediario 21.002.000 13,3% Informativo 24h141.000 4,9%

Antena 3

Noticias de la mañana172.000 13,8% Antena 3 noticias 11.890.000 21,6% Antena 3 noticias 21.349.000 17,8%

Cuatro

Noticias Cuatro 1679.000 10,3% El desmarque Cuatro 1544.000 6,4% Noticias Cuatro 2443.000 6,5%

Telecinco

El matinal41.000 6,0% El matinal79.000 8,3% El matinal141.000 10,2% Informativos Telecinco 15:00680.000 7,8% Informativos Telecinco 21:00715.000 9,5%

laSexta

laSexta noticias 14h554.000 7,5% laSexta noticias: Jugones435.000 4,9% laSexta noticias 20h483.000 7,1%

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