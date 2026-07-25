'La Voz Kids' lidera con un 14,9% en su semifinal y '¡De Viernes!' sube a un 12,2%

Audiencias Viernes 24 de Julio de 2026
13,1%
11,4%
8,9%
6,3%
5,5%
5,2%
2,3%
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Prime time
Viaje al centro de la tele: la noche temática 518.000 7,7%
Trivial Pursuit256.000 3,4%
Cifras y letras465.000 5,7%
Plano general 154.000 1,8%
Historia de nuestro cine: presentación 263.000 4,3%
Historia de nuestro cine: película 266.000 4,4%
La voz kids: a punto de empezar830.000 10,2%
La voz kids: semifinal1.030.000 14,9%
First Dates510.000 6,5%
El blockbuster 481.000 6,5%
¡De viernes!: express586.000 7,2%
¡De viernes!758.000 12,2%
La Sexta clave347.000 4,7%
laSexta columna 483.000 6,0%
Equipo de investigación 393.000 4,7%
Equipo de investigación 261.000 4,2%
Late night
Diario América 24h92.000 4,2%
Fortunata y Jacinta47.000 1,8%
La voz kids: grandes momentos296.000 10,3%
Cine Cuatro 171.000 4,8%
Sportium Game Show49.000 2,4%
Gran Madrid Show195.000 8,6%
Equipo de investigación 195.000 5,5%
Equipo de investigación 101.000 4,7%
Sobremesa y tarde
Directo al grano917.000 10,6%
Valle Salvaje671.000 8,9%
La promesa808.000 11,6%
Malas lenguas764.000 11,4%
Aquí la Tierra740.000 10,7%
Saber y ganar585.000 6,5%
Tour de Francia' "Gap-Alpe d'Huez"1.082.000 12,6%
Malas lenguas654.000 8,9%
Carreteras extremas 219.000 3,3%
Jeopardy142.000 2,1%
Sueños de libertad1.105.000 12,5%
Yas verano641.000 8,6%
Pasapalabra1.143.000 16,6%
Todo es mentira: summer tem592.000 7,0%
Lo sabe no lo sabe419.000 6,1%
Amor... ¡o lo que surja!440.000 5,0%
El verano se mueve570.000 7,0%
¡De lunes a viernes!618.000 8,8%
¡Allá tú!779.000 11,4%
Zapeando482.000 5,5%
Más vale tarde de verano410.000 5,6%
Mañana
La hora de La 1354.000 19,7%
Mañaneros 360500.000 16,5%
Mañaneros 360924.000 12,6%
Lugares extraordinarios del mundo 26.000 2,6%
Esto es España 56.000 4,3%
De tapas por España 58.000 3,5%
El señor de los bosques 37.000 1,9%
Universo UNED29.000 1,4%
¡Qué animal! 28.000 1,3%
Las rutas dAmbrosio 53.000 2,3%
El escarabajo verde 87.000 3,0%
Curro Jiménez 168.000 4,3%
El cazador123.000 2,1%
El cazador247.000 3,0%
Espejo público verano260.000 10,6%
Cocina abierta de Joseba Arguiñano 669.000 13,9%
La ruleta de la suerte1.319.000 19,2%
Love Shopping TV3.000 0,4%
¡Toma salami! 14.000 1,6%
Alerta Cobra 21.000 1,7%
Alerta Cobra 32.000 1,9%
Alerta Cobra 47.000 2,3%
En boca de todos235.000 7,7%
La mirada crítica263.000 13,8%
Vamos a ver verano262.000 9,5%
El precio justo515.000 8,2%
Equipo de investigación 26.000 2,1%
Aruser@s fresh162.000 8,4%
Al rojo vivo255.000 7,2%
Informativos
La sobremesa del viernes confirma el dominio de Antena 3, aunque con un ligero retroceso: 'Antena 3 noticias 1' baja 1 punto respecto al mismo viernes de hace siete días, del 22,6% al 21,6%, aunque sigue siendo líder destacado con casi 1,9 millones de espectadores. Quien más sube en la franja es 'Noticias Cuatro 1', que gana 2,6 puntos y pasa del 7,7% al 10,3%, su mejor dato reciente. En el lado contrario, 'Informativos Telecinco 15:00' cede 0,6 puntos, del 8,4% al 7,8%, mientras 'Telediario 1' mejora 1,8 puntos y escala hasta el 15,1%.
En la noche, el movimiento más llamativo lo protagoniza 'Informativos Telecinco 21:00', que sube 1 punto respecto al viernes anterior, del 8,5% al 9,5%, con 100.000 espectadores más. 'Antena 3 noticias 2' cede apenas 0,7 puntos y se mantiene líder con el 17,8%, mientras 'Telediario 2' aguanta con una subida de 0,5 puntos hasta el 13,3%. 'laSexta noticias 20h' repite exactamente el 7,1% de hace una semana, sin variación.
Telediario matinal202.000 22,3%
Informativo territorial 1877.000 14,6%
Telediario 11.318.000 15,1%
Informativo territorial 21.162.000 13,0%
Telediario 21.002.000 13,3%
Informativo 24h141.000 4,9%
Noticias de la mañana172.000 13,8%
Antena 3 noticias 11.890.000 21,6%
Antena 3 noticias 21.349.000 17,8%
Noticias Cuatro 1679.000 10,3%
El desmarque Cuatro 1544.000 6,4%
Noticias Cuatro 2443.000 6,5%
El matinal41.000 6,0%
El matinal79.000 8,3%
El matinal141.000 10,2%
Informativos Telecinco 15:00680.000 7,8%
Informativos Telecinco 21:00715.000 9,5%
laSexta noticias 14h554.000 7,5%
laSexta noticias: Jugones435.000 4,9%
laSexta noticias 20h483.000 7,1%
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