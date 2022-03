Antonia San Juan sufre un acto vandálico en el balcón de su casa: "¿Quién me puede odiar?"

Antonia San Juan fue una de las invitadas en la tarde del 27 de marzo de 2022 a 'La Roca', un programa de Cuarzo Producciones. Nuria Roca tenía curiosidad por saber la razón que había llevado a la actriz y directora de cine, monologuista y guionista a tener que poner una denuncia en comisaría: "Me han dicho que has ido esta tarde a comisaría, ¿qué ha pasado?", preguntaba la presentadora.

Antonia San Juan en 'La Roca'

"Me desperté esta mañana y me asomé al balcón de mi casa, creí que se había estampado una paloma. Cuando me asomé a ver si veía algo me di cuenta de que me habían tirado huevos, fresones podridos y me asusté", explicó la actriz de 'La que se avecina' y 'Gym Tony' visiblemente preocupada por los acontecimientos.

San Juan no entendía las razones de lo que había pasado y se sentía afectada por tanto odio: "¿Quién me puede odiar? Si yo soy bastante tranquila y no me meto con nadie". Roca quería saber qué le había dicho la policía por lo sucedido y si tenía que tomar algún tipo de precaución. "Puse una denuncia y tengo que estar pendiente y cualquier cosa que pase, llamar inmediatamente", comentaba la guionista.

Algo personal

Además, Nuria Roca le preguntó a la actriz su punto de vista sobre si consideraba que estos actos vandálicos eran algo personal. San Juan lo tenía muy claro: "Es un odio que no tiene sentido porque a mí puede caerme mal alguien si tengo relación con esa persona", sentenció ella, aludiendo a que la persona que cometió estos actos no la conocía.