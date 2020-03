Rocío Flores se sincera en 'Supervivientes': "Jamás se ha hablado mal de mi madre, ni estando en lo peor"

La noche del jueves 12 de marzo, 'Supervivientes' alcanzó su cuarta gala, en la que Alejandro Reyes tuvo que despedirse definitivamente de la aventura. Además, se emitieron nuevas imágenes de la convivencia entre los concursantes, en las que Rocío Flores optó por hablar de su familia y de su madre, Rocío Carrasco, ante las críticas que Elena Rodríguez lanzó contra su padre, Antonio David Flores.

Rocío Flores charla sobre su familia con sus compañeros en 'Supervivientes 2020'

"A mí tu madre me cae bien. Hay cosas que tu padre ha contado que no me han gustado nada. Os hacía un flaco favor a ti y a tu hermano contando que tu hermano se puso malo", opinó Elena, desatando la lengua de Flores. "Si todas las personas que pensáis así hubieseis vivido el calvario que nosotros hemos vivido, te garantizo que no tendríais esa opinión", respondió Rocío, tras lo cual aseguró que su padre "Es una persona que antes de llegar a hablar de lo que ha hablado en televisión, ha utilizado otros medios para resolver otras muchas cosas relacionadas con sus hijos".

"No me hagas contestarte por parte de quien me he visto metida en la guerra", añadía la concursante, ya apenas capaz de aguantar las lágrimas, antes de hablar de lo que habían supuesto para ella y para su hermano los últimos años. "Más que nosotros dos, no ha sufrido nadie. Y hemos perdido tanto él como yo, en una guerra que no nos pertenece", declaró Flores, mientras su padre, en plató, estaba atento a sus palabras. "Cuando tenía ocho o nueve años, me tuve que hacer responsable de cosas que no me correspondían, y no era por parte de mi padre", explicó la superviviente, en una clara referencia a su madre, Rocío Carrasco.

"Estoy muy orgullosa del padre que tengo"

"En casa de mi padre jamás se ha hablado mal de mi madre, jamás", afirmó Rocío, antes de añadir que "nunca, ni haciendo lo que ha hecho y poniéndonos en la peor situación que hayamos podido vivir durante tres años y pico". "¿Tú sabes los años que hemos pasado en mi casa por una demanda que no correspondía?", planteó la concursante, en una nueva referencia a los problemas judiciales con Carrasco. "Que no me vengan a hablar de respeto a hijos porque aquí respeto no lo han tenido, y no precisamente por parte de mi padre", sentenció Flores, antes de afirmar que "doy la vida por mi padre, porque él la ha dado por mí". "Si no fuese por él yo no sería la persona que soy y no valoraría las cosas como las valoro ni tendría los valores que tengo", defendió Rocío, emocionando a Antonio David en plató. "Me fui con el que menos dinero tenía y con el que más estricto era. Estoy muy orgullosa del padre que tengo", concluyó la concursante, tras recordar lo mucho que le habían echado en cara que se fuera con su padre porque era "menos estricto" que su madre.