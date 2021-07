Continuan los cambios en Telemadrid desde la llegada de José Antonio Sánchez como nuevo administrador provisional de la cadena autonómica. La última noticia ha sido la cancelación del programa 'Está pasando', después de dos años de emisión. El programa, producido por Globomedia y presentado por Agustín Bravo, junto a Tania Garralda, se despedirá el próximo 6 de agosto.

Una decisión que ha pillado por sorpresa a los más de 50 trabajadores, que tienen dos semanas antes de irse a la calle. La noticia ha indignado a Antonio Maestre, quien ha querido aprovechar su intervención en 'Buenos días, Madrid' para denunciar la terrible situación por la que están pasando los trabajadores de la cadena autonómica.

"El principal problema de Isabel Díaz Ayuso es su gestión. Aprovecho para mandar mi ánimo a los trabajadores de Telemadrid y a la dirección saliente por la purga política que ha hecho la señora Ayuso y que sepan que, mientras que yo esté aquí, van a tener una voz que los represente", explicaba tajante en el programa matutino, ante el asombro de sus compañeros.

El periodista también ha querido hablar sobre la gestión de las vacunas que se está realizando en la Comunidad de Madrid. "Las vacunas llegan las que llegan y depende de la comunidad, pero lo que podría hacer Ayuso es apoyar a la atención primaria". El escritor ha criticado la gestión de la presidenta durante la crisis sanitaria de la covid-19.

"El Zendal es muy bonito pero no tiene personal. Además, Madrid tiene el porcentaje de personas vacunadas más bajo y Ayuso dice que es difícil vacunar porque Madrid es muy grande. Claro, a lo mejor es porque minas la atención primaria y cierras los centros de salud", añadía. Tras su intervención, Antonio Maestre compartía en sus redes sociales su intervención en el programa y confesaba que no sabía si iba a volver a Telemadrid tras su discurso.

Hoy he estado en Telemadrid.



No sé si volveré. Porque cuando esté no dejaré de denunciar la gestión de Ayuso y la purga política en la cadena y ser la voz de los trabajadores. pic.twitter.com/zYhelvkvNy