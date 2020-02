Antonio Montero relata en 'Sálvame' cómo le extirparon un tumor: "Tenía pinta de ser una cosa chunga"

A raíz del enfrentamiento surgido entre Lydia Lozano y Antonio Montero en 'Sálvame', donde el segundo ha puesto en entredicho la profesionalidad de su compañera, el colaborador fue el centro de atención del formato en la tarde del miércoles 26 de febrero. Tras charlar del asunto con Cristina Soria, coach del programa, Montero acabó sincerándose con sus compañeros, a quienes relató cómo le habían extirpado un tumor en la pierna el pasado verano.

Antonio Montero desvela en 'Sálvame', ante Jorge Javier, cómo le extirparon un tumor

"Este verano, dándome crema, me toco algo en el muslo de mi pierna izquierda", comenzó Montero, cuando Jorge Javier Vázquez se reunió con él. "Pensé que me había dado un golpe o algo y se me olvidó", reconoció el colaborador, quien volvió a toparse con el mismo bulto días después, en junio, aunque dada "la poca importancia que le di, hasta que no volví en septiembre a Madrid no fui al médico". "No pensaba ir, pensé que ya se quitaría", relató Antonio, antes de explicar cómo, a raíz de la visita al hospital con un familiar, decidió preguntar por ello a los médicos. Tras una primera radiografía, el médico encargado le recomendó hacerse una resonancia, que condujo a un TAC ante las incógnitas que surgieron de la prueba. A pesar de desconocer los resultados, un profesional que previamente había tratado a Montero señaló que dicho bulto "lo vamos a quitar, ahí no lo vamos a dejar", algo con lo que él se mostró de acuerdo.

"De verdad que tomándomelo perfectamente desde el primer momento", aseguró Antonio, tranquilo, antes de relatar que le habían quitado un bulto "como una pelota de tenis, metido dentro del muslo". "Como estaba profundo, yo solo lo notaba levemente", confesó el colaborador, antes de señalar que "quiero que esto sirva a la gente para identificar estas cosas, pero tampoco para que todo el mundo que tenga un bulto piense mal". "Me operaron en septiembre, yo seguí viniendo al programa exactamente igual", aclaró Montero, quien quince días después tuvo que acudir a quitarse los puntos. Un momento en el que, en lugar de su médico, se encontraba el director del hospital y un oncólogo. "Me dijeron que tenía pinta de ser una cosa chunga", reconoció Antonio, a quien los profesionales resaltaron la necesidad de volver a operar para "quitar entero el músculo que contenía eso", concretamente, el sartorio.

"Palmaría contento"

Los colaboradores de 'Sálvame', atentos al relato de Antonio Montero

"Me quitaron el músculo a los quince días, ahí es cuando hablé con Alberto y con Cristina, a quienes agradezco mucho su discreción", declaró Montero, quien aseguró que "yo en ningún momento tuve miedo de nada". "Yo a los médicos les dije: 'si la tengo que palmar, pues la palmo, no pasa nada'. Te aseguro que yo les animaba", explicó el colaborador. Montero recordó la preocupación de su médico, dado que "es un tumor bastante extraño, porque no es tan frecuente".

"Es una cosa que hay que controlar y no pasa nada", recalcó Antonio, tras lo cual aclaró que "me han hecho las pruebas y no sé nada porque voy a ir el viernes, pero drama o miedo, cero". "El problema de esto es que puede reflejarse en otras partes del cuerpo", señaló Montero, quien restó cualquier preocupación al respecto. "Lo llevo fabulosamente. No tengo ningún miedo de nada", declaró Antonio, antes de desvelar incluso que se había sometido a radioterapia durante las últimas navidades. "Palmaría contento. He tenido una vida que es la pera", admitió el colaborador, optimista ante su situación.