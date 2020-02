Ismael ('La isla de las tentaciones') tomará acciones legales con Rafa Martín por insinuar su 'affaire' juntos

Ismael Nicolás no termina de salir de un lío y ya se encuentra en otro. Su participación en 'La isla de las tentaciones' le ha traído una fama inesperada que le ha dado mucho trabajo en los platós de Mediaset. Esta es la cara buena de ser una figura conocida; no obstante, también tiene su lado malo y es que aparecen muchos rumores y personas que intentan aprovecharse de esa popularidad. Eso mismo es lo que le ha ocurrido a él con Rafa Martín, un entrenador fitness que conoce de Youtube.

El compañero de sector apareció el 3 de febrero en ' Sálvame ' explicando que Ismael siempre había querido ser como él y dejó caer que habían mantenido una relación, que la define como. Ismael ha querido defenderse de estos comentarios en el programa de ' Viva la vida ' el 23 de febrero:, critica el participante de 'La isla de las tentaciones' que niega rotundamente haber tenido algo con Rafa Martín: "Nos conocimos en un evento de fitness y más allá de eso no ha habido nada".

Rafa Martín e Ismael Nicolás

Ismael revela que cuando su popularidad incrementó gracias al reality de fidelidad, el youtuber le pidió ayuda para recuperar la fama que consiguió en sus inicios en la plataforma streaming, él se negó y Martín le bloqueó. Después contactó con su expareja, Andrea, y "le lavó el cerebro": "La madre de Andrea y ella apoyan la versión de él y es lo que me molesta, que las personas que me conocen realmente puedan llegar a dudar de eso", confiesa el exparticipante de 'First Dates'.

Un buen seguidor de Rafa Martín

Martín fue uno de los pioneros en introducir el fitness en la plataforma streaming de video y aunque en su momento tuvo mucho enganche, poco a poco fue teniendo más competencia en el sector y quedó relegado a un segundo plano. Ismael también se encuentra dentro de ese grupo de youtubers que comparten sus dotes deportivas con los usuarios e incluso ha admitido que seguía al entrenador: "Yo era su fan, lo he reconocido mil veces.

Más allá de haberse visto en el evento de fitness, Ismael, como fan del entrenador; este hizo un vídeo defendiéndolo de todas las críticas que recibía por parte de compañeros del sector porque le había parecido "una persona cercana y humilde". Una opinión que ha cambiado por completo tras lo sucedido y aunque el vasco no quería darle importancia, finalmente ha admitido que va a tomar acciones legales contra el entrenador fitness.