La familia de Andrea ('La isla de las tentaciones') carga contra ella: "No tiene ni oficio ni beneficio"

Andrea Gasca después de 'La isla de las tentaciones', al igual que otros compañeros suyos, sigue acudiendo a otros programas de Mediaset, como 'Viva la vida' o 'Sálvame', para mantener al público al día sobre sus andanzas. En este caso, ha acudido al espacio presentado por Jorge Javier Vázquez para resolver algunas preguntas que quedaron pendientes en el polígrafo que hizo junto a Ismael y Óscar en el 'Sábado deluxe' del pasado día 22.

Andrea, en 'Sálvame'

En un momento dado, Andrea pudo escuchar unas grabaciones que el programa había recopilado de varios familiares suyos en los que arremetían contra ella de manera muy clara. "Siempre ha estado intentando meterse en la televisión, pero ¿todo tiene un precio no?", comentaba Juan Carlos, quien dice ser tío de Andrea aunque luego ésta aseguraba no saber quién es. La cosa no se quedaba ahí, ya que también cargó contra Paula, madre de Andrea: "La madre es una sinvergüenza. Tenían el guion pactado antes de ir al programa porque el fin de las dos es hacer platós".

Según Mar, una prima suya, a la joven solo le interesaría la fama y asegura que siempre ha sido una mujer muy "egoísta y controladora". "Nunca ha sido buena chica, siempre ha sido muy interesada, muy a lo suyo y, si tenía que pasar por encima para conseguirlo, no le importaba", sentenciaba. Andrea se ha mostrado muy sorprendida ante estas palabras, ya que asegura que esta persona es alguien que no ve desde pequeña. Otra de sus primeras se pronunció en la misma línea: "Quiere vivir de esto, la prueba está en que ya ha estado en tres sitios", refiriéndose al paso de Andrea por 'Mujeres y hombres y viceversa' y por 'First Dates', donde conoció a Ismael. "No tiene oficio ni beneficio", dejaban claro.

No todo es negativo

Desapercibidas en medio de todos estos testimonios pasaron las palabras de Flora, tía materna de Andrea, que sí le mostró su apoyo: "Todo lo que ella haga lo vemos bien porque su novio era muy celoso, ha hecho lo que tenía que hacer". Además se mostró de acuerdo con el hecho de que todo haya pasado públicamente. Con esta variedad de testimonios, lo que queda claro es que su familia parece estar dividida entre los allegados de su padre, sus principales detractores, y los de su madre. Veremos si siguen saliendo declaraciones que arrojen algo de luz sobre cómo es en realidad Andrea Gasca.