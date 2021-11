Ante el gran duelo protagonizado por Adara Molinero y Cristina Porta en 'Secret Story: La casa de los secretos' la noche del jueves 25 de noviembre, ambas concursantes recibieron visitas en las instalaciones. En el caso de la catalana, pudo encontrarse con su mejor amiga y defensora, Fátima, mientras que a madrileña se vio cara a cara con su padre, Jesús Molinero, tras dos años sin contacto. lUn breve reencuentro en el que ambos firmaron la paz definitivamente y se mostraron muy emocionados.

Adara, en shock al ver a su padre en 'Secret Story'

"Vengo conciliador. Aparte, estoy viendo que lo está pasando bastante mal, quiero darle un poco de ánimo y hacer las paces", confesaba el invitado, antes de reunirse con su hija, en una conversación con Jorge Javier Vázquez. "Mi relación con Adara era muy estrecha. Quizás cuando es así, ciertas cosas se hacen más grandes que en una relación con menos sentimiento", valoró el padre de la concursante, quien apostó por que "aquel pequeño ataque de ansiedad demostró que tiene sentimientos, que tiene ganas de que volvamos a tener relación", razón por la que se sentía optimista sobre la reacción que podría tener su hija al verlo.

"No siempre en todas las familias el 'te quiero' vale, hay que demostrarlo más que decirlo", declaraba además el visitante, quien pudo abrazar por fin a su hija a través de una pantalla protectora, como parte de las medidas anti-Covid del programa. "Qué fuerte", soltaba Molinero, anonadada al ver a su padre, antes de fundirse con él en un abrazo. "Lo que pasó, ya lo hablaremos. Es mejor olvidarlo y volver a empezar", declaraba entonces el invitado, quien la animó señalando que "creo que lo estás haciendo muy bien, hay mucha gente que te está apoyando". "Está todo el mundo revolucionado", señalaba además el visitante, ante una Molinero que estaba "en shock". "Sigue haciendo lo mismo, bromas, pásatelo bien", la animaba además el invitado, tras lo cual matizó que "a veces frénate un poco, porque te pasas un poquito de frenada".

Elena, muy dolida por su hijo

"Te veo más madura, más calmada y mucho mejor", alabó el padre de Molinero, quien esperaba "que no salgas hoy". Asimismo, el invitado le recomendó a la concursante que a "Miguelito, tenlo ahí al lado. Tiene amor incondicional por ti". "Lo adoro", reconoció la madrileña, entusiasmada, para después admitir que había tenido muy presente a su padre durante el tiempo en el que habían estado distanciado. "Pensaba en llamarlo, contarle mis cosas, pedirle su opinión...", reconoció Molinero, momento en el que ambos apenas pudieron contener las lágrimas antes de despedirse.

La reunión entre padre e hija propició que Elena Rodríguez, madre de Molinero, se derrumbara entre lágrimas, después de la confesión que había lanzado antes de que ambos se vieran cara a cara. "Son padre e hija y es sano que se traten y se perdonen. Me da mucha pena mi hijo", señalaba la defensora de la concursante entonces, antes de reconocer que, con su hijo, "no hablamos de este tema" e incluso manifestó sobre la presencia de su expareja en la gala, "Aitor no lo sabía y yo me he enterado hace diez minutos". "Podía darse una vuelta por Alcobendas, porque si dos años pesan, cómo pesarán nueve...", dejaba caer además Rodríguez quien, a pesar de la pena, "me alegro por ellos y espero que esto sea un principio para que la relación sea normal, dentro de la imperfección de cada uno".